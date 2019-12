Bolsonaro leva tombo no Palácio da Alvorada e vai para o Hospital das Forças Armadas

BRASÍLIA — O presidente Jair Bolsonaro levou um tombo nesta segunda-feira, 23, ao escorregar no banheiro e bater a cabeça, no Palácio da Alvorada, e vai passar a noite no Hospital das Forças Armadas (HFA), em observação. De acordo com nota divulgada pela Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República (Secom), Bolsonaro “foi submetido ao exame de tomografia computadorizada do crânio, que não detectou alterações”.

LEIA TAMBÉM > Bolsonaro decreta indulto a policiais que cometerem crime sem intenção

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno Ribeiro, esteve no HFA e visitou o presidente. Ao sair, Heleno disse que a situação estava tranquila. “Não é nada demais”, declarou o ministro.

A nota da Secretaria de Comunicação afirma que, após sofrer uma queda, Bolsonaro foi atendido pela equipe médica da Presidência da República e levado ao HFA. “Ficará em observação no hospital par 6 a 12 horas”, diz o comunicado. O presidente chegou ao HFA por volta de 21 horas.

Um auxiliar de Bolsonaro disse ao 'Estado' que ele está consciente e passa bem. Pouco antes do acidente, Bolsonaro recebeu a visita do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), no Alvorada. Questionado, Maia que foi ao palácio apenas para cumprimentar Bolsonaro e desejar "feliz Natal".

Leia a íntegra da nota divulgada pela Secom:

NOTA

O presidente Jair Bolsonaro sofreu uma queda no Palácio da Alvorada, na noite desta segunda-feira, 23.

Foi atendido pela equipe médica da Presidência da República e levado ao Hospital das Forças Armadas.

Foi submetido ao exame de tomografia computadorizada do crânio, que não detectou alterações.

Ficará em observação no hospital por 6 a 12 horas.

Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República