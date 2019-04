Bolsonaro indica diplomatas para ONU, Unesco e embaixadas no Paraguai e Portugal

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro submeteu à apreciação do Senado Federal quatro nomes de diplomatas para ocupar cargos de representação do Brasil no exterior.

As mensagens de envio das indicações estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira. Para assumir os postos, os indicados passam por sabatina no Senado e precisam ser aprovados em comissão e no plenário da Casa.

Foram indicados: Santiago Irazabal Mourão para delegado permanente do Brasil junto à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco); Flávio Soares Damico para embaixador no Paraguai; Carlos Alberto Simas Magalhães para embaixador em Portugal; e Ronaldo Costa Filho para representante permanente junto à Organização das Nações Unidas (ONU).