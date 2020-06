Bolsonaro ignora proteção contra covid em visita à cidade no interior de Goiás

BRASÍLIA – Apesar de ser obrigatório o uso de máscaras no Estado de Goiás em razão da pandemia do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou apoiadores e tirou fotos sem o uso do equipamento de proteção, em uma rodovia próxima à cidade de Formosa (GO) neste sábado, 6.

Acompanhado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e do pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Bolsonaro parou em um posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-020, a cerca de 60 km do Palácio da Alvorada, onde mora, em Brasília. Ele foi ao local de helicóptero. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, também acompanha a visita.

Em live em sua página do Facebook, é possível ver o presidente cumprimentando policiais e outros apoiadores, a grande maioria sem máscaras. Bolsonaro conversa com Malafaia e com Freitas, ambos também sem a proteção facial, e com policiais sobre apreensões feitas nas rodovias. Ele também cumprimentou apoiadores e motoristas de caminhões e carros que passavam no local.