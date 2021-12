Bolsonaro homenageia Michelle, Pacheco, Lira, Aras e ministros em cerimônia no Itamaraty

BRASÍLIA — Em cerimônia no Ministério das Relações Exteriores, o presidente Jair Bolsonaro entregou nesta quarta-feira, 8, a insígnia da Ordem do Rio Branco para um seleto grupo de convidados. Na lista dos agraciados estavam a primeira-dama Michelle, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); e da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), além do procurador-geral da República, Augusto Aras.

Apesar de constarem da lista, Pacheco e Lira não compareceram à solenidade porque naquele momento se encontravam no Congresso, envolvidos na promulgação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios. A proposta é prioridade para o Palácio do Planalto porque abre caminho para o pagamento do Auxílio Brasil.

Leia Também Ministros de Bolsonaro já receberam 115 condecorações militares

Os ministros Ciro Nogueira (Casa Civil), Marcelo Queiroga (Saúde), João Roma (Cidadania), Flávia Arruda (Secretaria de Governo), Anderson Torres (Justiça) e Bruno Bianco (Advocacia-Geral da União) também foram homenageados. Receberam a medalha, ainda, o chefe de gabinete de Bolsonaro, Celio Faria Júnior, e os presidentes da Caixa, Pedro Guimarães, e do BNDES, Gustavo Montezano.

A insígnia da Ordem de Rio Branco é uma homenagem ao Patrono da Diplomacia Brasileira, o Barão do Rio Branco. Todos os agraciados citados acima foram condecorados pelo presidente com o maior grau da honraria, o Grã-Cruz.

Após a entrega das medalhas, os convidados participaram de um coquetel no Palácio do Itamaraty, mas a imprensa foi barrada. Bolsonaro não discursou na solenidade.