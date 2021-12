Bolsonaro viaja para folga de réveillon em Santa Catarina em meio a enchentes na Bahia

BRASÍLIA — O presidente Jair Bolsonaro (PL) viajou nesta segunda-feira para São Francisco do Sul (SC), onde deve passar o réveillon. A previsão é de retorno a Brasília somente em 3 de janeiro. A folga do presidente acontecem em meio à situação de emergência causada pelas fortes chuvas na Bahia, que deixou ao menos 18 mortos no Estado.

Se considerados os dias que passou no litoral paulista, Bolsonaro ficará 13 dias de férias entre dezembro e janeiro.

Enchentes na Bahia

O chefe do Executivo já deixou o Palácio da Alvorada rumo à Base Aérea de Brasília. Antes, conversou com apoiadores em frente à residência oficial por cerca de 10 minutos. No Twitter, Bolsonaro lembrou as enchentes na Bahia e disse que o governo federal atua na “desobstrução de rodovias, distribuição de alimentos, resgate, antecipação do Fundo de Garantia”.

- As fortes chuvas voltaram ao sul da Bahia. - Continuam na região todos os meios do @govbr na desobstrução de rodovias, distribuição de alimentos, resgate, antecipação do Fundo de Garantia, etc. - Na região estão os @MinCidadania @joaoromaneto e @mdregional_br @rogeriosmarinho — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 27, 2021

Também afirmou que estão na região os ministros da Cidadania, João Roma, e do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Roma, que compõe parte do grupo de oposição ao governo Rui Costa (PT) no Estado, disse que o momento é de deixar qualquer diferença política de lado. “O objetivo maior é estender a mão para a população que pede socorro”, escreveu no Twitter.

Num momento como esse, qualquer diferença política deve ser deixada de lado, pois o objetivo maior é estender a mão para a população que pede socorro. A situação é urgente e a missão é atender àqueles que mais precisam e salvar vidas. #JuntosPelaBahia — João Roma (@joaoromaneto) December 26, 2021

Outros pré-candidatos se movimentam em relação às enchentes na Bahia. No Twitter, sem citar Bolsonaro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira, 27, ter conversado com o governador da Bahia Rui Costa e pediu atuação das Forças Armadas “sem nenhum tipo de veto político”.

O governador de São Paulo, João Doria, enviou dois helicópteros e dois aviões na manhã do domingo para auxiliar as vítimas das chuvas na Bahia. Além das aeronaves, foram enviados outros 14 profissionais do Corpo de Bombeiros e do Comando de Aviação da Polícia Militar que embarcaram do Campo de Marte, na zona norte da capital paulista, e 16 da cidade de Ribeirão Preto.

Além de São Paulo, os governos do Maranhão, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Sergipe e Paraíba estão na força-tarefa.

Conversei com o governador Rui Costa, e é importante e urgente que as Forças Armadas, com sua estrutura de enfrentamento de calamidades, atuem no apoio para as vítimas das enchentes. Sem nenhum tipo de veto político, mas sim para ajudar o povo da Bahia. — Lula (@LulaOficial) December 27, 2021

Bolsonaro viaja para São Francisco do Sul apenas quatro dias após voltar do Guarujá (SP), praia em que tirou seis dias de férias, para passar o Natal em Brasília. No litoral paulista, o presidente passeou de moto e jet ski, conversou com apoiadores e foi gravado dançando funk em um barco com ao menos mais quatro pessoas. A música era uma paródia em sua homenagem e comparava mulheres de esquerda a cadelas.

O vice-presidente Hamilton Mourão também viaja nesta segunda-feira. O general passará o ano-novo na Base Naval de Aratu, que pertence à Marinha, em Salvador (BA), e igualmente só deve voltar a Brasília em 3 de janeiro. / Eduardo Gayer, Dida Sampaio, Gustavo Queiroz e Levy Teles