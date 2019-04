Bolsonaro faz endoscopia e recebe lideranças partidárias no Planalto

BRASÍLIA - Em um esforço para reforçar o diálogo do Executivo com o Congresso, a agenda do presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), prevê nesta quarta-feira (10) mais encontros com lideranças de partidos no Palácio do Planalto. Entre elas estão o deputado federal José Nelto (GO), líder do Podemos na Câmara dos Deputados, e sua colega de partido, deputado Renata Abreu (PODE-SP).

O presidente do PSL, deputado Luciano Bivar, também se encontra com Bolsonaro. Os dois encontros terão a presença do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorezoni, responsável pela articulação política com o Congresso. Bolsonaro também tem uma audiência prevista com o deputado Sargento Fahur (PSD).

No início da manhã, Bolsonaro foi submetido a um exame programado de endoscopia no Hospital das Forças Armadas. De acordo com os assessores, "está tudo ótimo" com o presidente, que durante a campanha eleitoral foi alvo de um atentado a faca.

Ainda nesta quarta, Bolsonaro e Onyx recebem o presidente nacional do Novo, João Amoêdo, e mais parlamentares da legenda. A agenda também prevê um encontro com o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB). No fim da tarde, os dois também recebem ainda o presidente nacional do PSC, Pastor Everaldo, o líder do partido no Senado, Zequinha Marinho (PSC-PA), e o deputado André Ferreira, líder do PSC na Câmara.

Pela noite, Bolsonaro deve participar de jantar com 51 embaixadores de países árabes e muçulmanos. O compromisso foi anunciado ontem pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Segundo ela, o jantar é um esforço para mitigar as desconfianças dessas nações relacionadas à promessa do presidente de mudar a embaixada brasileira em Israel de Tel-Aviv para Jerusalém.