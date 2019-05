Bolsonaro fará pronunciamento pelo Dia do Trabalho em rede nacional

O presidente Jair Bolsonaro fará um pronunciamento, em rede nacional de rádio e TV, por ocasião do Dia do Trabalho, nesta quarta, 1, às 20h. Como mostrou o Estado, ele deverá relatar esforços do governo para reverter as taxas de desemprego do País.

O presidente deve ressaltar que as medidas econômicas que estão sendo adotadas pelo governo têm como objetivo alavancar investimentos e a geração de empregos.

Manifestantes foram às ruas em todo o País neste primeiro de maio para protestar contra a reforma da Previdência. O movimento, organizado pelas frentes sindicais, tenta marcar uma união da esquerda contra o governo Bolsonaro. O ato é uma organização conjunta de CUT, Força Sindical, CTB, UGT, Intersindical, CSB, CGTB, Nova Central, CSP-Conlutas, Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo.

Em São Paulo, o ato 1º de Maio unitário das Centrais Sindicais e Frentes ocupa o Vale do Anhangabaú. Estão previstos protestos em vários pontos no País, como Rio de Janeiro, Ceará, Bahia, Brasília e Mato Grosso.