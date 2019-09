Bolsonaro está tão disposto que gostaria de ir ao jogo do Palmeiras, diz porta-voz

SÃO PAULO - O presidente Jair Bolsonaro está tão disposto que gostaria de ir ao jogo do Palmeiras, falou o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros. A equipe enfrenta o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, 14, em São Paulo.

“Hoje o Doutor Antônio (Macedo) teve de dar um puxão de orelha no presidente porque ele queria ir ao jogo do Palmeiras”, disse Barros em coletiva de imprensa nesta manhã no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde Bolsonaro se recupera de uma cirurgia.

O porta-voz da Presidência informou que já falou com Bolsonaro neste sábado e que ele está “muito disposto”, sendo acompanhado pela primeira dama Michelle Bolsonaro. “Nossa expectativa é muito positiva. É um homem forte mentalmente e fisicamente e vem sendo assistido por uma excepcional equipe médica”, acrescentou Barros.

No último domingo, 8, Bolsonaro passou pela quarta cirurgia após o atentado que sofreu durante a campanha eleitoral. Nessa sexta, 13, o médico responsável pela cirurgia de Bolsonaro, Antônio Macedo, informou que o presidente poderia ter alta entre três e quatro dias, mas que a sua liberação estava vinculada à melhora nos movimentos intestinais e ao avanço nas dietas.

A expectativa é a de que o vice-presidente, Hamilton Mourão, permaneça na Presidência da República até a próxima terça-feira, dia 17.