Bolsonaro errou ao ir a ato e não dar exemplo à população, avaliam infectologistas

SÃO PAULO - Para médicos especialistas em doenças infecciosas, o presidente Jair Bolsonaro errou três vezes neste domingo, 15, ao desrespeitar a quarentena e ter contato com participantes dos atos realizados neste domingo: ao ignorar a recomendação de isolamento e expor os manifestantes ao risco de contaminação pela covid-19 (caso esteja com o vírus incubado); ao não proteger a si próprio e ter contato com uma aglomeração que pode incluir pessoas infectadas; e ao não dar o exemplo à população de que a orientação do Ministério da Saúde de evitar aglomerações deve ser levada a sério.

"As pessoas públicas, autoridades, profissionais de saúde têm que dar o exemplo para a população. Temos que manter a coerência. Com esse tipo de atitude (do presidente), fica mais difícil a população aderir e acreditar que é algo que deve ser levado a sério", opinou a médica Nancy Bellei, professora de infectologia da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia.

Para o epidemiologista Eliseu Waldman, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP), a conduta de Bolsonaro entrou em conflito com as recomendações das autoridades sanitárias. "O Ministério da Saúde fala uma coisa e o presidente, não com palavras, mas com atos, fala outra", disse ele, destacando que não é a primeira vez que Bolsonaro desconsidera o alerta mundial sobre a pandemia e minimiza o surto.

No último dia 10, por exemplo, quando o mundo já tinha 113 mil casos e 4 mil mortes confirmadas pela doença, Bolsonaro declarou, em discurso nos Estados Unidos, que "a questão do coronavírus" era "muito mais fantasia". "Não é tudo isso que a grande mídia propaga pelo mundo todo", disse.

Os médicos consultados pelo Estado explicaram que o fato de o presidente ter tocado as mãos e os celulares dos manifestantes e conversado com alguns deles expôs todos esses contatos mais próximos à contaminação, caso o presidente esteja com o vírus.

"Não sabemos ainda o potencial de transmissão do coronavírus de uma pessoa assintomática, mas, enquanto não soubermos os detalhes, temos que evitar. A recomendação para esses casos é ficar em isolamento. Se o novo coronavírus seguir a mesma dinâmica do influenza (vírus da gripe), a pessoa pode transmitir só conversando de perto, não é só por meio de tosse ou espirro", explica Nancy.

De acordo com o infectologista Celso Granato, professor da Unifesp e diretor médico do Grupo Fleury, o correto seria Bolsonaro manter o isolamento por 14 dias desde o último contato que teve com um caso confirmado, o que ocorreu na última quarta-feira, quando o presidente se encontrou com Fabio Wajngarten, secretário de comunicação do governo que testou positivo para a doença após retornar de viagem aos Estados Unidos.

"Os dados que a gente tem é que é um vírus resistente, com alta transmissão. Pegar no celular e em outros objetos pode deixar uma 'impressão digital com o vírus'. É um risco potencial", explica o especialista.

Ele ressaltou que o presidente deveria ter evitado a aglomeração também para se proteger. "Se eu fosse um conselheiro dele, eu falaria para evitar. Ele é o presidente do Brasil e é um senhor (Bolsonaro tem 64 anos, faixa etária de risco para complicações da covid-19). Ficou batendo na mão de todo mundo. E se tiver alguém lá com vírus incubado?", questiona o médico.