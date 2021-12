Bolsonaro embarca para Guarujá e só retorna a Brasília na antevéspera do Natal

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro deixou Brasília na tarde desta sexta-feira, 17, em direção ao Guarujá, no litoral de São Paulo, e só retornará a Brasília no próximo dia 23. Bolsonaro ficará hospedado no Forte dos Andradas, instalação militar, e não há previsão de compromissos oficiais nesse período. O presidente a apoiadores que também irá ao Vale do Ribeira (SP) - região onde mora sua mãe, Olinda - durante o recesso.

A viagem não consta da agenda oficial do presidente. De acordo com um assessor do Palácio do Planalto, não houve divulgação da estadia pela Secretaria Especial de Comunicação (Secom) por se tratar de uma “informação privada”, embora o chefe do Executivo realize seus deslocamentos com aparatos e recursos públicos.

Nesta semana, Bolsonaro disse a apoiadores que iria tirar “uns dias de descanso”. O presidente deve passar o Natal em Brasília com a família e embarcar depois, nos últimos dias do ano, para o litoral de Santa Catarina. Bolsonaro e a família devem passar o Réveillon em São Francisco do Sul.