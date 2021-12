Bolsonaro e presidente da Caixa pescam no litoral de SP 

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), aproveitou a manhã de sol no Guarujá neste sábado, 18, para pescar acompanhado do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Por volta das 9 horas, a comitiva presidencial deixou o Forte dos Andradas e seguiu até a Base Aérea de Santos, localizada no distrito de Vicente de Carvalho, onde o presidente irá almoçar.

Bolsonaro de barco do forte, onde está hospedado durante seus dias de descanso. O presidente chegou ao Guarujá nesta sexta-feira, 17, e deve ficar na cidade até quinta-feira, 23. Na há nenhum compromisso oficial na agenda presidencial durante este período.

No Instagram, Guimarães publicou uma foto com Bolsonaro com a legenda: "Indo pescar em excelente companhia". O presidente da Caixa foi alvo de críticas nesta semana, após pedir que funcionários do banco federal fizessem flexões na festa de fim de ano da empresa. O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região estuda entrar com uma ação contra a Caixa por acreditar que o episódio se configura assédio moral.

Assim como das outras vezes, Bolsonaro está hospedado no hotel de trânsito que fica localizado dentro do Forte dos Andradas, a última fortaleza construída no Brasil e inaugurada em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial. A fortificação conta com a praia do Monduba, que fica sem visitação quando o presidente está no local.

Nesta semana, Bolsonaro disse a apoiadores que iria tirar “uns dias de descanso”. O presidente deve passar o Natal em Brasília com a família e embarcar depois, nos últimos dias do ano, para o litoral de Santa Catarina. Bolsonaro e a família devem passar o Réveillon em São Francisco do Sul.