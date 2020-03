Bolsonaro é alvo de panelaços pelo segundo dia consecutivo

Pelo segundo dia consecutivo, o presidente Jair Bolsonaro foi alvo de panelaços. Na noite desta quarta-feira, 18, foram registradas manifestações pelo menos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os protetos estavam marcados para às 20h30, mas começaram ao menos uma hora antes disso.

Aos gritos de “Fora, Bolsonaro”, manifestantes bateram panela dentro de casa em pelo menos nove bairros da capital paulista: Vila Romana, Barra Funda, Butantã, Santo Amaro, Aclimação, Cambuci, Jardins, Higienópolis e Morumbi.

No Rio, o panelaço e os gritos de protesto começaram parte na tarde desta quarta-feira durante a entrevista coletiva, em Brasília, do presidente Bolsonaro e de alguns ministros sobre a pandemia do Covid-19. Enquanto as declarações eram transmitidas pela televisão, houve manifestações pelo menos nos bairros da Lagoa, Leme, Laranjeiras, Cosme Velho e Flamengo. “Fora Bolsonaro” e “canalha” foram algumas das palavras gritadas pelos manifestantes, das janelas dos prédios.

Os protestos na cidade foram retomados depois, quando Bolsonaro voltou a se pronunciar, à noite. Houve panelaços em Flamengo, Botafogo, Laranjeiras, Copacabana, Ipanema, e Glória, na zona sul, e no Grajaú, na zona norte da capital. Em Niterói, do outro lado da Baía de Guanabara, também foi possível ouvir o bater de panelas. Em todos, houve gritos de “Fora” dirigidos ao presidente.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 18, Bolsonaro afirmou que encara qualquer movimento por parte da população como uma expressão da democracia. “Qualquer manifestação popular nas ruas ou dentro de casa, como o panelaço, nós, políticos, devemos entender como a pura manifestação da democracia.”

Santa Cecília, 20h, 18 de março: panelaço contra Bolsonaro, com direito a esta discreta projeção na parede do prédio ao lado. pic.twitter.com/oPn6E6Igwd — Lucas Berti (@lucasberti) March 18, 2020

Pelo segundo dia seguido, moradores da região da Consolação e Baixo Augusta, em São Paulo, fazem panelaço contra o presidente Jair Bolsonaro. Das janelas, gritam 'Fora Bolsonaro' e apitam em protesto. pic.twitter.com/BOcr2iR5QG — Host do @EpisodioEstadao (@SimiaoCastro) March 18, 2020

Mais um dia de panelaço contra Bolsonaro no bairro de Perdizes, em SP pic.twitter.com/6BQnwBPJBc — Bárbara Pereira (@barbara_pereira) March 18, 2020

Aqui no meu país Flamengo o esquenta da noite mais barulhenta da história já começou! Panelaço, gritos, buzinaço!#ForaBolsonaros #Panelaco18M pic.twitter.com/0Bg6qDm1yh — jef (@jeferson) March 18, 2020

Segundo dia MAIS intenso de panelaço pro governo Bolsonaro Santa Cecília/SP pic.twitter.com/ZHLxnS0qAA — murilove (@murilobusolin) March 18, 2020

Em seguida, o presidente citou que seus apoiadores organizaram um panelaço a favor do governo para 30 minutos depois da oposição, mas que veículos da imprensa não falaram sobre o ato. “A TV Globo divulgou esse movimento do panelaço, bem como a Veja Online. Mas não vi esses órgãos da imprensa falando que corre nas mídias sociais um panelaço às 21h favorável ao governo Jair Bolsonaro”, disse. No Twitter, ele ainda reforçou a mensagem:

- O jornal Hoje (TV Globo) e Veja on line, divulgam, de forma ostensiva, PANELAÇO hoje às 20h30 contra o Presidente Jair Bolsonaro. - Mas a mesma imprensa, que se diz imparcial, NÃO DIVULGA outro PANELAÇO, às 21h A FAVOR DO GOVERNO JAIR BOLSONARO. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 18, 2020

A noite da última terça-feira, 17, também contou com panelaço contra o presidente em ao menos doze bairros da capital paulista: Bela Vista, Barra Funda, Campos Elíseos, Consolação, Higienópolis, Jardins, Perdizes, Pinheiros, Pompéia, Praça Roosevelt, Santa Cecília, Vila Madalena e Vila Romana. Também houve registros no Rio de Janeiro e em Brasília. /BIANCA GOMES E WILSON TOSTA