Bolsonaro é alvo de 4º panelaço em uma semana

O presidente Jair Bolsonaro voltou a ser alvo de protestos neste sábado, 21, em ao menos seis grandes cidades do País: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Belo Horizonte e Curitiba. É a quarta vez na semana que manifestantes convocam panelaços contra o presidente, que hoje completa 65 anos. A hashtag (palavra-chave) #PanelacoDeAniversario está entre os assuntos mais comentados do Twitter.

As manifestações deste sábado foram planejadas pelas redes sociais, principalmente Twitter e WhatsApp, ao menos desde o terceiro dia de panelaços, na quinta, 19. As frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, formadas por centenas de movimentos sociais, sindicais e partidos de esquerda, também convocaram o novo panelaço para este sábado.

Em São Paulo, há relatos de manifestações nos bairros Bela Vista, Lapa, República, Vila Madalena, Vila Romana, Pompéia, Sumaré, Santa Cecília e Perdizes.

Na Bela Vista já está acontecendo p panelaço!#ForaBolsonaro pic.twitter.com/7ojBUlq5F6 — Samara Magalhaes (@sasamagalhaes) March 21, 2020

No Rio de Janeiro, aos gritos de "Fora Bolsonaro", moradores bateram panela em diversos bairros: Botafogo, Copacabana, Laranjeiras, Flamengo, Cosme Velho e Rocinha.

Em Laranjeiras, o #panelaço foi mais forte que o de outros dias. Uma sinfonia#AcabouBolsonaro #PanelacoDeAniversario pic.twitter.com/vGvfIwsEUE — Inimigo do Rei (@cyrusafa) March 21, 2020

Panelaço de #ForaBolsonaro novamente em Botafogo e na Comunidade Santa Marta. Presente de aniversário pro Presidente do Brasil.⛓#PanelacoDeAniversario pic.twitter.com/hyvCu5lCoR — AVENA (@AvenaComVc) March 21, 2020

E vamos de panelaço de novo Rocinha/RJ#AcabouBolsonaro pic.twitter.com/ih5VV7ks8e — Stephani Nascimento (@StephaniNascim1) March 21, 2020

Há registro de panelaços também em várias quadras de Brasília: 303 norte, 406 norte, 210 norte, 309 sul.

Em Salvador, moradores se manifestaram contra Bolsonaro nos bairros Imbuí e Brotas

E tome panelaço no Imbuí (Salvador) pic.twitter.com/ZnDeu6lKeq — Patrícia Gonçalves (@Paty_Goncalves) March 21, 2020

Belo Horizonte teve panelaços nos bairros Sagrada Família, Lourdes e Cruzeiro. No centro de Curitiba também há registro de manifestações neste sábado.

As manifestações contra Jair Bolsonaro ocorrem em meio à crise do novo coronavírus. Na última sexta-feira, 20, o presidente voltou a minimizar a pandemia da covid-19, que já matou mais de 10 mil pessoas no mundo, e tratou a doença como uma “gripezinha”.

“Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar”, disse o presidente após o Estado questioná-lo, em entrevista no Palácio do Planalto, a razão de ele não tornar público os resultados dos seus exames. Para o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o sistema de saúde brasileiro entrará em colapso em abril devido ao avanço da pandemia.

Na quarta-feira, 18, diante da convocação de panelaços contra o seu governo, o mandatário classificou o movimento como “espontâneo” e uma “expressão da democracia”. Ele ainda criticou a divulgação da imprensa sobre os atos e citou um panelaço a favor do governo, que ocorreram em ao menos oito capitais.

- O jornal Hoje (TV Globo) e Veja on line, divulgam, de forma ostensiva, PANELAÇO hoje às 20h30 contra o Presidente Jair Bolsonaro. - Mas a mesma imprensa, que se diz imparcial, NÃO DIVULGA outro PANELAÇO, às 21h A FAVOR DO GOVERNO JAIR BOLSONARO. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 18, 2020

Levantamento do Estado mostrou que o governo de Jair Bolsonaro passou a ser alvo de panelaços nesta semana até em regiões que garantiram ao presidente 80% dos votos no 2º turno contra Fernando Haddad (PT) em 2018. / COM FELIPE FRAZÃO E MARLLA SABINO