Bolsonaro e Abdo lançam segunda ponte da integração em Foz do Iguaçu

FOZ DO IGUAÇU – O presidente Jair Bolsonaro desembarcou às 13h30 em Foz do Iguaçu (PR) para lançar, juntamente com o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benitez, a pedra fundamental da segunda ponte da integração, ligando os dois países. O presidente brasileiro chegou na companhia do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Havia expectativa de que ele falasse com a imprensa ao fim do evento.

A cerimônia acontecia junto ao Marco da Tríplice Fronteira (Brasil, Paraguai e Argentina), com as presenças de autoridades locais e do diretor-geral da Itaipu Binacional, general Joaquim Silva e Luna. Bolsonaro e Benitez se encontram pela segunda vez este ano – a primeira foi em 26 de fevereiro, na posse do diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, que participa da solenidade.

A ponte ligando Foz de Iguaçu, no Brasil, a Presidente Franco, no país vizinho, vai custar R$ 456 milhões. Foi assinado documento garantindo repasses de recursos da Itaipu Binacional para custear o projeto desenvolvido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (Dnit).

O valor inclui a estrutura da obra, desapropriações e a construção de uma perimetral do lado brasileiro ligando a ponte à BR-277, que retira da área urbana de Foz do Iguaçu o tráfego de caminhões de carga. A Advocacia Geral da União deu aval à forma de financiamento da obra, que fica pronta em três anos. O projeto é chamado de segunda ponte em referência à já existente ponte internacional Tancredo Neves, mais conhecida como Ponte da Amizade, ligando a área central de Foz à paraguaia Cuidad del Este.

A construção da nova ponte já foi anunciada pelos ex-presidentes Michel Temer (MDB) e Dilma Rousseff (PT) em seus respectivos governos, mas não saiu do papel por falta de verba. O diretor-geral de Itaipu já disse publicamente que o financiamento da ponte não afetará a política de preços de energia da usina. Segundo ele, o remanejamento de convênios e patrocínios que não têm a ver com a missão da empresa garantem parte dos recursos para obra.

Hoy damos un salto histórico! Luego de 54 años, iniciaremos la obra del Segundo Puente con Brasil! Los Paraguayos estaremos más conectados a la región y al mundo. Dos pueblos, un río, una represa y un gran legado para nuestros pueblos.#ParaguaySeMueve #PuenteDeLaIntegración pic.twitter.com/xCOnH6WAZh — Marito Abdo (@MaritoAbdo) 10 de maio de 2019

Em Foz do Iguaçu, a segunda ponte é reivindicada há 30 anos. A atual está congestionada devido ao tráfego intenso de veículos, mercadorias e pessoas naquela que é considerada a fronteira mais movimentada do Brasil. Carros e caminhões chegam a levar três horas na travessia para Ciudad del Este. A nova ponte será conectada à Aduana da Argentina, favorecendo a integração também com esse país.