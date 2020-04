Bolsonaro diz que vai 'restabelecer a verdade' em entrevista

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro anunciou pelo Twitter que dará uma entrevista às 17 horas desta sexta-feira, 24, para rebater as declarações de Sérgio Moro, que o acusou de tentar interferir politicamente na Polícia Federal ao pedir demissão do Ministério da Justiça.

"Hoje às 17h, em coletiva, restabelecerei a verdade sobre a demissão a pedido do Sr. Valeixo, bem como do Sr. Sérgio Moro", postou Bolsonaro.

Ao anunciar a saída do cargo, Sérgio Moro acusou Jair Bolsonaro de tentar interferir politicamente no comando da Polícia Federal para obter acesso a informações sigilosas e relatórios de inteligência. “O presidente me quer fora do cargo”, disse Moro, ao deixar claro que a saída foi motivada por decisão de Bolsonaro.

O agora ex-ministro afirmou ainda que não assinou a demissão de Maurício Valeixo do cargo de diretor-geral da Polícia Federal. “Fiquei sabendo pelo Diário Oficial, não assinei esse decreto”, disse ele, que considerou o ato “ofensivo”. Na visão dele, a demissão de Valeixo de forma “precipitada” foi uma sinalização de que Bolsonaro queria a sua saída do governo.