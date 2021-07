Bolsonaro diz que quadro ‘evoluiu’ e chance de cirurgia está ‘bastante afastada’

Internado com uma obstrução intestinal, o presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista diretamente do Hospital Vila Nova Star, São Paulo, ao lado do cirurgião gástrico Antônio Luiz Macedo nesta quinta-feira, 15. Ele e o médico disseram que o quadro de saúde do presidente melhorou entre quarta e quinta-feira, durante sua internação.

“Cheguei aqui no dia de ontem com um indicativo muito forte de cirurgia, tendo em vista ter sido constatada a obstrução intestinal. De ontem para hoje evoluiu bastante esse quadro, então a chance de cirurgia está bastante afastada”, disse Bolsonaro ao apresentador Sikêra Júnior.

Em uma nota divulgada na noite desta quarta, a equipe médica informou que retirou a sonda nasogástrica, que faz a retirada do líquido retido no organismo. Os médicos dizem que Bolsonaro está “mantendo evolução clínica satisfatória”. Eles planejam iniciar a alimentação na manhã desta sexta.

O presidente ainda manterá uma dieta líquida para garantir que não ocorra nenhuma complicação na região obstruída. Macedo disse que a possibilidade de cirurgia está “afastada, uma vez que o intestino começou a funcionar”.

O médico não mencionou qualquer previsão de alta, mas Bolsonaro, questionado, arrancou risos da equipe médica quando disse que pode sair “talvez amanhã”. O presidente disse que se sente melhor do que nos últimos dois dias.

Desde a noite de quarta, a equipe médica sinaliza que o presidente está submetido a um tratamento clínico “conservador”, inicialmente sem cirurgia. Nesta quinta, 15, os médicos comunicaram que ele está “evoluindo de forma satisfatória clínico e laboratorialmente”.

Bolsonaro já fez seis cirurgias na região do intestino desde 2018, quando sofreu um atentado a faca, o que aumenta a probabilidade do bloqueio do intestino.

O presidente foi levado a São Paulo após ser atendido com fortes dores no abdômen no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. Ele já apresentava crises de soluço há cerca de dez dias. O sintoma está relacionado com a formação de uma dobra anormal no intestino do presidente, que impedia a passagem de alimentos e gerou um acúmulo de líquido no sistema digestivo do presidente.