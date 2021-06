Bolsonaro diz que PF vai abrir inquérito para apurar compra da Covaxin

SOROCABA – Pela primeira vez desde que as suspeitas sobre a compra da vacina Covaxin pelo governo federal foram reveladas, o presidente Jair Bolsonaro admitiu que vai mandar apurar a denúncia. “É lógico que vai abrir inquérito”, disse, ao ser perguntado se a Polícia Federal investigaria o suposto esquema de corrupção denunciado pelo deputado federal Luis Miranda (DEM-DF). Bolsonaro não deixou claro, porém, se estava se referindo à própria denúncia ou ao denunciante. “Olha a vida pregressa desse deputado”, disse aos jornalistas, durante evento, nesta sexta-feira, em Sorocaba, interior de São Paulo.

Por várias vezes, ele afirmou também que “o fato não foi consumado”, ou seja, a compra não se efetivara. O governo, entretanto, fechou um contrato de compra de 20 milhões de doses do imunizante indiano, no valor de R$ 1,6 bilhão. O valor não foi pago, mas chegou a ser empenhado (reservado formalmente no orçamento). “Me acusam agora de corrupção. Não recebi uma p... de vacina. Não paguei um centavo e só falam em corrupção.” Ele também citou casos de corrupção em governos anteriores como antítese de sua gestão. Citando Ceagesp, BNDES, Petrobrás e a 'compra de papéis na Venezuela', afirmou antes de seu governo “era só roubalheira”.

O contrato da Covaxin, o único firmado por meio de uma empresa intermediária, não com o próprio fabricante, já é alvo de investigação do Ministério Público Federal e da CPI da Covid. O deputado Luis Miranda e seu irmão, Luis Ricardo Miranda, chefe de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, prestam depoimento na tarde desta sexta-feira à CPI.

Nascer de novo. “Qualquer idiota identificaria um possível superfaturamento de 1.000%. Outra, tem algum recibo meu para ele? Foi ato consumado?”, disse o presidente, repetindo o mesmo argumento. “Estou aqui com o prefeito ao meu lado. Prefeito (Rodrigo Manga, do Republicanos), vamos supor que alguém aqui no teu município queira superfaturar alguma coisa em 1.000%. Qualquer idiota vai ver, meu Deus do céu. Não dá para perceber que tem coisa esquisita aí?” De forma grosseira, respondeu irritado às perguntas dos jornalistas, em especial as mulheres, mandando “voltar à faculdade” e "nascer de novo".

Desde a chegada a Sorocaba, para dois eventos – inauguração do Centro de Excelência em Tecnologia 4.0, no Parque Tecnológico, e assistir a uma demonstração da tecnologia 5.G, na Faculdade de Engenharia de Sorocaba – o presidente, sem máscara, provocou aglomerações. Ele e o filho Eduardo receberam placas alusivas aos títulos de cidadãos sorocabanos. No deslocamento até o parque, Bolsonaro colocou o corpo fora do carro e foi apupado por grupos de seguidores. Na Faculdade de Engenharia, houve um princípio de confronto entre seus apoiadores e opositores, integrantes de partidos políticos e entidades sociais, que levaram faixas e cartazes pedindo “fora, Bolsonaro”.