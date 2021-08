Bolsonaro diz que Pacheco 'agiu de maneira diferente de como agiu no passado'

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro criticou há pouco, em entrevista à Rádio Jornal Pernambuco, a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), de rejeitar o pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Queixou-se de o parlamentar ter aceitado a determinação do também membro da Corte, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luís Roberto Barroso, de abertura da CPI da Covid, que investiga a responsabilidade do governo federal pelo agravamento da crise sanitária provocada pela pandemia do coronavírus.

“O presidente do Senado entendeu e acolheu uma decisão da sua advocacia, da advocacia do Senado. Agora, quando chegou uma ordem do ministro Barroso para abrir a CPI da Covid, ele mandou abrir, e ponto final. Ele agiu de maneira diferente de como agiu no passado”, reclamou.

Frustrado com mais uma derrota em sua investida contra o Judiciário, Bolsonaro disparou contra Moraes, que, assim como Barroso, se tornou alvo preferencial do presidente. “Ele simplesmente ignora a Constituição, desconhece vários incisos do artigo 5º, que fala do direito de ir e vir, da liberdade de expressão", disse. “Simplesmente começa a investigar qualquer um. Ele prende, tira a liberdade”, completou.

Moraes se tornou um alvo de Bolsonaro por conduzir como relator o inquérito das fake news, que tem como foco a fabricação e o financiamento de informações contra adversários do presidente. No documento em que pede o impeachment do ministro, o presidente justificou que o Moraes desrespeitou as liberdades individuais quando determinou, por exemplo, a prisão do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. O ex-deputado foi preso no último dia 13 de agosto, por ter feito ameaças às instituições em publicações na internet nas quais posa com armas e faz insinuações golpistas.

Rodrigo Pacheco rejeitou abertura de processo de impeachment contra Moraes por entender que Bolsonaro não apresentou elementos mínimos para justificar a medida. Na avaliação do presidente do Senado, o arquivamento pode ter a consequência política de “restabelecer a relação entre os Poderes”. No início do mês, a Câmara já havia barrado outra intenção do presidente: a de retomada do voto impresso.

“O parecer da Advocacia-Geral do Senado muito bem fundamentado reconhece que os fatos declarados na petição (assinada por Bolsonaro), não se sobrepõe à Lei 1.079 (que define os crimes de responsabilidade) no rol taxativo de hipóteses que admitem impeachment de ministros do Supremo. Vigora no Brasil o princípio da legalidade. O fato tem que ter uma previsão legal para que se constitua justa causa de um processo. De todos os fatos narrados na petição inicial na denúncia feita pelo Presidente da República nenhum desses fatos tem essa adequação legal da Lei 1.079”, justificou Pacheco. “De modo que, como presidente do Senado, determinei a rejeição da denúncia por de justa causa e por falta de tipicidade”, anunciou.