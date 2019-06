Bolsonaro diz que não mudou hábitos após notícias de hackers

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro disse que não mudou seus hábitos após as notícias de ataques de hackers em celulares de procuradores, delegados da Polícia Federal e juízes. Segundo ele, a única forma de ter 100% de segurança é por meio de conversas pessoais.

"Sigo agindo da mesma maneira. Não tenho nada a esconder", afirmou nesta sexta-feira durante café com jornalistas ao ser questionado se continuava a usar o aplicativo WhatsApp. O Estado foi um dos convidados do encontro, que ocorreu no Palácio do Planalto.

O presidente disse que não usa o celular criptografado fornecido pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI). "Se há um telefone grampeado, este é o meu", disse Bolsonaro.

O general Augusto Heleno, do GSI, afirmou que todos os ministros receberam no início do ano o aparelho com criptografia, mas que ele é muito "incômodo" de utilizar, já que só funciona com aqueles que têm o mesmo programa instalado no celular. Segundo Heleno, a maioria dos ministros usa durante uma semana e acaba desistindo.