Bolsonaro diz que há ‘possibilidade zero’ de demitir Moro

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro descartou demitir o ministro da Justiça, Sérgio Moro, diante do vazamento de conversas que ele supostamente manteve com procuradores quando ainda era juiz da Operação da Lava Jato.

“Possibilidade zero. Acredito nele. E o Brasil deve muito a Moro”, afirmou Bolsonaro nesta sexta-feira a jornalistas, durante café da manhã no Palácio do Planalto. O Estado foi um dos convidados.

Segundo o presidente, a revelação dos diálogos não compromete o ministro. Ele disse acreditar que Moro seria o primeiro a lhe dizer que fez algo errado.

“Ele não inventou nada. Não inventou provas. Ele não precisa inventar provas. Ele trocou diálogos com algumas pessoas”, disse Bolsonaro.

O presidente afirmou que o País tem uma dívida com o ex-juiz da Lava Jato por “prender corruptos” e “buscar um ponto de inflexão” no combate à corrupção, que é “o câncer do País”.

Disse ainda que Moro segue como um bom nome para a próxima vaga do Supremo Tribunal Federal (STF). “É uma possibilidade muito grande”, afirmou.