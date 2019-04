Bolsonaro deve retornar a Brasília para o domingo de Páscoa

GUARUJÁ (SP) - O presidente Jair Bolsonaro deve passar a Páscoa em Brasília. Pelo menos é o que disse na noite de sexta-feira, 19, depois de sair do Forte dos Andradas, em Guarujá, onde está hospedado desde quinta-feira, 18, na suíte presidencial, após ter comparecido a evento militar na capital. Ele tem evitado o contato com jornalistas que fazem plantão no local. Oficialmente, não houve visita de políticos e autoridades. As assessorias do prefeito da cidade, Valter Suman (PSB), e do governador João Doria (PSDB) garantiram que não existia qualquer visita oficial dos dois a Bolsonaro.

O Estado apurou que o presidente está acompanhado da mãe, Olinda Bolsonaro, e aguardava a chegada da mulher, Michelle Bolsonaro. O presidente saiu pela primeira vez da base militar na noite de sexta-feira, quando foi ao restaurante do Iate Clube de Santos, que fica na Vila Funchao, também em Guarujá. No retorno, ele brincou que "foi comer uma pizza para manter a forma". Indagado se passará o domingo de Páscoa em Guarujá, ele afirmou: "Acho que não fico até domingo (amanhã) para chegar bem na segunda-feira".

Em um rápido contato com a imprensa, Bolsonaro disse que está dando uma mergulhada no mar e passeando. "Coisa que eu não fazia há muito tempo", disse. Na sexta-feira, ele teria visitado alguns oficiais do Exército e conhecido alguns canhões históricos que existem dentro do Forte. Até nas mídias sociais, Bolsonaro tem aparecido pouco. A presença da mãe só foi confirmada com a publicação de uma foto em seu perfil oficial nas redes sociais.

O presidente da República está hospedado no Hotel de Trânsito dos Oficiais, na mesma suíte em que o ex-presidente Lula costumava ficar durante seus dois mandatos. O local foi reformado no fim de 2018 e tem vista para o mar e banheira de hidromassagem. Até a internet ganhou mais força com a chegada de Bolsonaro ao Forte. Uma empresa de telefonia trocou alguns cabos e aumentou a potência de 3G para 4G.

A movimentação de curiosos e fãs foi pequena nesses três dias. Com o forte esquema de segurança feito pela Polícia Militar e pelos soldados e oficiais do Exército, poucas pessoas apareceram para ver o presidente. Alguns entregaram presentes e cartinhas com pedidos na portaria e foram embora.