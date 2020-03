Bolsonaro deve falar de medidas contra coronavírus em pronunciamento nesta terça-feira

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro fará um pronunciamento à nação nesta terça-feira, 24, às 20h30. Conforme a convocação da cadeia de emissoras de televisão e rádio feita nesta tarde, serão aproximadamente quatro minutos de discurso.

Bolsonaro deve falar sobre medidas do governo federal para o enfrentamento da epidemia do novo coronavírus. O presidente tem sido alvo de críticas e “panelaços” pela condução na crise envolvendo a covid-19.

O governo anunciou na segunda-feira, 23, uma série de medidas de socorro aos estados. Criticado por governadores, Bolsonaro realizou já realizou reuniões com os chefes dos Executivos do Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste.

A videoconferência com os governadores do Sudeste está marcada para esta quarta-feira, às 9h. A reunião marcará o encontro do presidente com dos dois seus principais desafetos, os governadores de São Paulo, João Doria (PSDB), e do Rio, Wilson Witzel (PSC).