Bolsonaro determina que novo ministro crie conta no Twitter

Novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge de Oliveira Francisco já cumpriu a determinação do presidente Jair Bolsonaro: Jorge acaba de cria sua conta no Twitter. Em sua primeira publicação, o ministro, que é major da Polícia Militar do Distrito Federal, disse estar seguindo diretrizes determinadas por Bolsonaro ao criar a conta para se "comunicar diretamente com a sociedade".

LEIA TAMBÉM > Carlos questiona segurança da Presidência após suicídio de empresário em evento com ministro

"Seguindo as diretrizes determinadas pelo presidente Jair Bolsonaro, estou criando este canal para me comunicar diretamente com a sociedade e levar informações relevantes acerca de nosso trabalho na Secretaria-Geral da Presidência da República. Boa tarde a todos!", escreveu o ministro, que substitui Floriano Peixoto, destacado por Bolsonaro para assumir a presidência dos Correios.

O tuíte do novo ministro foi compartilhado pelo presidente, que anunciou sua nomeação também pela rede social, em 21 de junho. Além da conta do ministro no Twitter, a própria pasta que ele dirige, a Secretaria-Geral da Presidência da República, também criou uma conta nessa rede social.