Bolsonaro desiste de fazer pronunciamento hoje em rede nacional de rádio e TV

Brasília, 02/03/2021 - O presidente Jair Bolsonaro desistiu de fazer, na noite desta terça-feira, 2, um pronunciamento em cadeia nacional de televisão e rádio, informou uma fonte ao Broadcast Político/Estadão. O chefe do Executivo estava com a agenda livre nesta manhã para produzir a mensagem, mas desistiu e não chegou a gravá-la.

O pronunciamento devia abordar a medida do governo federal de zerar PIS/Cofins sobre o óleo diesel por dois meses e sobre o gás de cozinha de forma permanente. A redução atende a reivindicações de caminhoneiros, base de apoio do presidente, e ocorreu após reajustes nos preços de combustíveis anunciados pela Petrobrás.

A última fala oficial à nação de Bolsonaro ocorreu no dia 24 de dezembro do ano passado, véspera de Natal. Em 2020, o chefe do Executivo realizou sete pronunciamentos em rede nacional, em seis dos comunicados a questão da pandemia da covid-19 foi tema de destaque.

O Brasil vive atualmente uma nova alta de casos e mortes pelo novo coronavírus. Governadores têm intensificado medidas de restrição e cobrado apoio financeiro do governo federal, que alega já ter feito repasses volumosos no ano passado para Estados e municípios.