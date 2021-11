Bolsonaro desembarca em Dubai para semana de viagem pelo Oriente Médio

O presidente Jair Bolsonaro chegou na manhã deste sábado, 13, a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para uma viagem de seis dias pelo Oriente Médio. Conforme mostra vídeo postado em suas redes sociais, o chefe do Executivo desembarcou acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e usando máscara de proteção contra o novo coronavírus.

Na viagem, o presidente deve ter reuniões em busca de investimentos. O roteiro ainda inclui visitas ao Bahrein e ao Catar, com retorno ao Brasil programado para acontecer na quinta-feira, 18.

A agenda do presidente pelo emirado prevê uma visita à feira de aviação Dubai Airshow Expo 2020 neste domingo e um encontro com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Mohamed Bin Zayed Al Nahyane, para assinatura de acordos. Ele também deve se encontrar com o primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, o xeque Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, e visitar o estande do Brasil na Expo Dubai 2020.

Depois, Bolsonaro seguirá viagem para o Bahrein, onde inaugura a embaixada do Brasil na capital Manama e se encontra com o rei Hamad ben Issa Al-Khalifa. Em Doha, capital do Catar, o presidente se encontra com o emir Tamim ben Hamad al Thani e deve também visitar o Estádio Lusail, que sediará a final da Copa do Mundo de 2022.

Bolsonaro está acompanhado dos ministros Paulo Guedes, da Economia; Walter Braga Netto, da Defesa; Augusto Heleno, da Segurança Institucional; Carlos França, das Relações Exteriores; Bento Albuquerque, de Minas e Energia; e Gilson Machado, do Turismo. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), filhos do presidente, também integram a comitiva.

Esta é a segunda viagem de Bolsonaro aos Emirados Árabes; a primeira foi ainda em seu primeiro ano de governo, em 2019. Naquela ocasião, o presidente divulgou o Programa de Parceria de Investimentos do Brasil e fez reuniões com empresários brasileiros e da região.

Nesta sexta-feira, 12, antes de embarcar, o presidente condecorou com o Grande Colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul alguns líderes da região que visita. A honraria já foi dada também a personalidades estrangeiras como a Rainha Elizabeth II e Che Guevara. /COM AFP E EFE