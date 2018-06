Bolsonaro critica governo e sugere que futuro presidente revogará punições a caminhoneiros

O pré-candidato à presidência da República Jair Bolsonaro, do PSL (Partido Social Liberal), criticou a ação do governo na tentativa de encerrar a paralisação dos caminhoneiros. Pelo seu perfil no Twitter, Bolsonaro afirmou que um futuro presidente honesto e patriota deve revogar qualquer multa, prisão ou confisco a caminhoneiros que sejam determinados pelo presidente Michel Temer ou pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann.

Neste sábado, após reunião de Temer e mais oito ministros, o governo anunciou aplicará multa de R$ 100 mil por hora a transportadoras que não voltarem ao trabalho. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, porta-voz da decisão governamental, apontou, ainda, que foram requisitados mandados de prisão para alguns empresários suspeitos de estarem promovendo locaute (greve de empresas).

Mas a postagem da manhã deste domingo não foi a primeira crítica feita pelo deputado federal do Rio de Janeiro à atuação do governo diante da crise gerada pela greve. Em outro tuíte, ele argumentou que "os responsáveis pela crise são ótimos para distribuir ministérios, estatais, diretorias de bancos... que geram ineficiência do Estado e corrupção" e que a essa forma de governar "vem destruindo o Brasil".

Qualquer multa, confisco ou prisão imposta aos caminhoneiros por Temer/Jungmann, será revogada por um futuro presidente honesto/patriota. — Jair Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 27, 2018