Bolsonaro confirma viagem após porta-voz anunciar cancelamento

BRASÍLIA - O Palácio do Planalto confirmou na noite desta terça-feira, 4, que o presidente Jair Bolsonaro manteve a previsão inicial e viajará nesta quarta-feira, dia 5, a Aragarças (GO) para atividades da semana do Meio Ambiente, na região do Rio Araguaia.

O porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, chegou a anunciar mais cedo que o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) detectara riscos na viagem e que o presidente não a faria mais. Ele seria representado pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. "As análises de risco são continuadas", disse o porta-voz, ao explicar o motivo de o Palácio do Planalto ter voltado atrás.

Ele afirmou que, por segurança, não poderia detalhar o que fez o Planalto anunciar o cancelamento da viagem e recuar minutos depois. O Estado apurou que havia restrições logísticas, por causa das dificuldades de deslocamento e acúmulo de compromissos.

O presidente pretende assistir ao jogo da seleção brasileira de futebol nesta quarta-feira em Brasília, após voltar da região do Rio Araguaia. Na quinta-feira, dia 6, fará visita de Estado à Argentina.