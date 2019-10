Bolsonaro confirma que Forster é único candidato para embaixada

O presidente Jair Bolsonaro confirmou que pretende indicar o diplomata Nestor Forster para a Embaixada do Brasil em Washington, mas afirmou que precisa conversar com ele antes de formalizar a decisão. Em viagem pela Ásia, Bolsonaro segue para Pequim, capital chinesa.

“Eu falei para o Ernesto (Araújo) que dificilmente alguém vai negar recusar uma honrosa missão em Washington. Mas temos que ouvi-lo antes de anunciar. Isso está nas mãos do Ernesto”, disse o presidente pouco antes de deixar Tóquio.

Bolsonaro deixou claro que não está buscando outros nomes para o posto e voltou a elogiar Forster como “um bom nome”. “Não (estou buscando outros nomes). A princípio, como ele já está lá, é um grandão, conhece muito bem, desatou muito bem, é uma pessoa ativa e seria um bom nome para Washington”, declarou.

Há alguns meses, a indicação de Forster para a embaixada do Brasil nos EUA era dada como certa por integrantes do Itamaraty. Próximo ao chanceler Ernesto Araújo e ao escritor Olavo de Carvalho, ele foi promovido em junho ao topo da carreira justamente para poder ocupar o posto. Um mês depois, no entanto, diplomatas foram surpreendidos pela possibilidade de Bolsonaro indicar um de seus filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

Esta semana, com a desistência de Eduardo, o nome de Forster voltou a ganhar força. Mesmo antes do filho afirmar publicamente que abriria mão de pleitear o cargo de embaixador, o presidente da República já aventou o nome do diplomata como principal opção.

Diferentemente de Eduardo, a avaliação do governo é de que Forster não encontrará dificuldades para ter seu nome aprovado pelos senadores. Caso ele aceite formalmente a função, Bolsonaro quer encaminhar o seu nome logo após retornar ao Brasil, em novembro.