Bolsonaro chega a Brasília para reuniões com bancadas partidárias

BRASÍLIA e RIO - O presidente eleito Jair Bolsonaro está em Brasília para as primeiras reuniões oficiais com representantes das bancadas dos partidos no Congresso. Ao longo da semana, Bolsonaro também terá encontros com autoridades e futuros ministros. Ele deixou a Base Aérea da capital federal por volta das 9h e seguirá diretamente para o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde funciona o escritório de transição.

Hoje, está previsto um encontro com a futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina, às 10h. Há expectativas para o anúncio do futuro ministro do Meio Ambiente.

No período da tarde, Bolsonaro tem reunião agendada com o ministro extraordinário da transição, Onyx Lorenzoni, e a bancada do MDB no Congresso. A previsão é que 34 emedebistas participem da reunião. Em seguida, também está agendada uma conversa com 30 parlamentares do PRB, que reúne parte significante da bancada evangélica.

Amanhã, Bolsonaro receberá as bancadas do PR e do PSDB. Os tucanos devem mandar uma comitiva de 11 pessoas. A reunião com PR deve ter 33 parlamentares do partido.

As reuniões devem ocorrer na Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência da República cedida pelo presidente Michel Temer, onde Bolsonaro está hospedado. Nesta terça-feira, pela manhã, ele recebe a visita de autoridades diplomáticas no local.

Bolsonaro viajou do Rio de Janeiro a Brasília acompanhado do filho, o senador eleito Flávio Bolsonaro, e do deputado eleito Helio Bolsonaro. De acordo com sua assessoria, o retorno ao Rio só deve ocorrer no fim da tarde de sexta-feira. Antes, Bolsonaro vai a Pirassununga onde participa de uma formatura na Academia da Força Aérea.