Bolsonaro cancela viagem para o Rio Grande do Norte

BRASÍLIA – O presidente Jair Bolsonaro cancelou a viagem que faria a Mossoró, no Rio Grande do Norte, na tarde desta quinta-feira, 12. A informação foi confirmada pela Secretaria da Comunicação da Presidência, que não disse o motivo do cancelamento.

O presidente participaria de uma cerimônia com autoridades e anunciaria medidas para a região. Seria a sexta viagem oficial dele ao Nordeste. A previsão é que Bolsonaro saísse de Brasília às 13h e voltaria por volta das 20h para a capital federal.

A comitiva presidencial que o acompanharia incluía os ministros Tereza Cristina, da Agricultura, Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, e Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública.

A agenda do presidente foi atualizada e agora não tem compromissos oficiais previstos.

Coronavírus

O cancelamento da viagem coincide com o acirramento da crise mundial causada pelo coronavírus. A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou na quarta-feira, 11, que a situação é de pandemia – reconhecimento de que a doença alcançou disseminação global.

Bolsonaro também enfrenta uma queda de braço com o Congresso. Parlamentares derrubaram ontem um veto do presidente e ampliou o número de famílias que podem receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC). O impacto estimado pelo Ministério da Economia com a medida é de R$ 20 bilhões por ano. O placar foi de 302 a 137 na Câmara e 45 a 14 no Senado.