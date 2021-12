Bolsonaro cancela participação em evento no Paraguai após não conseguir pousar

CAPITÁN CARMELO PERALTA, PARAGUAI - Após o avião presidencial não conseguir pousar em Bonito (MS) por questões meteorológicas, o presidente Jair Bolsonaro (PL) cancelou sua participação em cerimônia para lançar a pedra fundamental da ponte que ligará o município brasileiro de Porto Murtinho (MS) a Capitán Carmelo Peralta, no Paraguai.

Bolsonaro pousaria em Bonito e iria para a cidade paraguaia de helicóptero. Para evitar o cancelamento, o governo chegou a avaliar a possibilidade de o presidente pousar na capital sul-matogrossense para terminar o trajeto em helicóptero, mas a hipótese acabou descartada. O evento foi, então, realizado sem o mandatário brasileiro, mas com a participação do paraguaio, Mario Abdo Benítez.

A ponte sobre o Rio Paraguai para ligar Porto Murtinho (Mato Grosso do Sul) a Capitán Carmelo Peralta, no país vizinho, é uma das principais obras da chamada Rota Bioceânica, megaobra de 2.396 quilômetros que pretende ligar os portos de Santos, no Oceano Atlântico, aos portos chilenos de Antofagasta e Iquique, no Pacífico.

Com custo de aproximadamente R$ 575 milhões financiadospela margem paraguaia da Itaipu Binacional, a ponte terá 625 metros de extensão, com duas pistas de rolagem de veículos e mais duas para pedestres e ciclistas. A construção será feita pelas empresas Tecnoedill Constructora S.A, Cidade Ltda e Paulitec Construções e deve ser entregue até 2024.