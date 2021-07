Bolsonaro passa 2ª noite em hospital; presidente caminha e tira fotos com paciente internada

Na segunda noite internado em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro já foi capaz de caminhar pelos corredores do Hospital Vila Nova Star, na Vila Nova Conceição, na Zona Sul da capital paulista. Durante o passeio, o chefe do Executivo posou para foto com uma paciente.

A imagem foi publicada nas redes sociais pela primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Nela, Bolsonaro aparece de pé — usando sonda — ao lado de uma mulher que está na maca. Na legenda, a primeira-dama escreveu: "custoso demais".

Ainda na manhã desta sexta-feira, 16, um novo boletim médico deve ser liberado. Por enquanto, o presidente não tem previsão de alta. Na última quarta-feira, 14, o chefe do Executivo foi transferido do Hospital das Forças Armadas, em Brasília, após apresentar um quadro de obstrução intestinal.

Na tarde de ontem, o presidente usou as redes sociais para criticar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, que ouviu o depoimento do representante oficial da Davati Medical Supply no Brasil, Cristiano Carvalho.

“O que frustra o G-7 é não encontrar um só indício de corrupção em meu Governo. No caso atual querem nos acusar de corrupção onde nada foi comprado, ou um só real foi pago”, escreveu no Twitter.

Bolsonaro está sendo acompanhado pelo cirurgião gástrico Antônio Luiz Macedo, o mesmo que o trata desde 2018, após a facada da qual foi vítima durante a campanha eleitoral.