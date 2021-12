Bolsonaro vai ao parque Beto Carreiro no quarto dia de férias em SC

O presidente Jair Bolsonaro (PL) aproveitou seu quarto dia de férias em São Francisco do Sul (SC) para visitar o parque temático Beto Carrero World, na Penha. Criticado por não suspender suas férias para acompanhar a tragédia causada pelas chuvas na Bahia, o presidente compareceu ao espetáculo 'Hot Wheels Epic Show!', promovido no parque de diversões.

Após a apresentação, o mandatário foi à pista e dirigiu um dos carros do show, enquanto era ovacionado por apoiadores, como mostram imagens que circulam nas redes sociais. Desde que chegou ao litoral catarinense, o presidente tem registrado suas férias na internet comparecendo a praias, passeando de jet ski e posando para fotos com apoiadores.

A rotina do presidente continua sem alterações, mesmo após ter recebido a informação de que o deputado Coronel Armando (PSL-SC), com quem se encontrou no Estado, testou positivo para covid-19.