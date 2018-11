Bolsonaro presta continência para Raquel Dodge em visita à PGR

O presidente eleito Jair Bolsonaro está reunido com a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, nesta terça-feira, 20, pela primeira vez desde as eleições. Ele faz visita institucional ao Ministério Público. Bolsonaro prestou continência para Raquel Dodge ao chegar na sede do órgão. Ela o esperava no corredor do edifício. A reunião fechada ocorre no gabinete da PGR.

Bolsonaro e seus filhos fizeram uma série de críticas ao órgão e a Raquel antes das eleições. O presidente eleito é réu em ação promovida pela PGR.

Bolsonaro também foi recebido por Humberto Jacques de Medeiros, vice-procurador-geral e chefe das investigações eleitorais, e pelo vice-procurador-geral Luciano Mariz Maia.

Da equipe de transição, estão presentes os futuros ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.