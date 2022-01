Bolsonaro apresenta 'melhora clínica', diz boletim médico; não há definição sobre nova cirurgia

O presidente Jair Bolsonaro apresentou “melhora clínica” após a passagem da sonda nasogástrica, de acordo com novo boletim médico divulgado na noite desta segunda-feira, 3. Segundo o boletim, o quadro do presidente evoluiu “sem febre ou dor abdominal”. Ele chegou a fazer uma curta caminhada pelo corredor do hospital.

A necessidade de uma intervenção cirúrgica, no entanto, não está descartada. Bolsonaro segue em tratamento clínico no Hospital Vila Nova Star, na região sul de São Paulo. “Ainda não há avaliação definitiva quanto à necessidade de intervenção cirúrgica”, diz o texto.

O presidente está internado com um novo quadro de obstrução intestinal. Ele desembarcou em São Paulo na madrugada desta segunda e seguiu direto para o hospital. As dores abdominais enfrentadas pelo presidente são em decorrência do atentado a faca sofrido por ele durante a campanha presidencial de 2018, em Juiz de Fora, Minas Gerais.

Antônio Luiz Macedo, médico-cirurgião que acompanha o presidente desde a facada, afirmou ao Estadão/Broadcast Político que decidirá se o tratamento incluirá uma nova cirurgia nesta terça-feira, 4. Macedo, que estava de férias nas Maldivas, deve chegar ao local por volta das 2h de terça.

Leia o boletim na íntegra:

O Hospital Vila Nova Star informa que o Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, apresentou melhora clínica após a passagem da sonda nasogástrica, evoluindo sem febre ou dor abdominal. O paciente fez uma curta caminhada pelo corredor do hospital e permanece em tratamento clínico. Ainda não há avaliação definitiva quanto à necessidade de intervenção cirúrgica.

Direção médica responsável:

Dr. Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo – Cirurgião-chefe

Dr. Leandro Echenique – Cardiologista do presidente

Dr. Ricardo Camarinha – Cardiologista da presidência

Dr. Antonio Antonietto – Diretor médico do Hospital Vila Nova Star

Dr. Pedro Loretti – Diretor geral do Hospital Vila Nova Star