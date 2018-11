Bolsonaro anuncia André Luiz de Almeida Mendonça para a Advocacia Geral da União

O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou nesta quarta, 21, a indicação do advogado André Luiz de Almeida Mendonça para a Advocacia Geral da União em seu governo. O anúncio foi feito em sua conta no Twitter. Ele substituirá Grace Mendonça, no cargo desde 2016, indicada por Michel Temer.

O indicado de Bolsonaro atualmente é consultor jurídico da Controladoria Geral da União (CGU), ministério chefiado por Wagner Rosário, que teve a sequência na pasta confirmada ontem por Bolsonaro. Mendonça já trabalhou na AGU, onde foi corregedor.

Mendonça já coordenou o Grupo Permanente de Atuação Pró-Ativa da Advocacia Geral da União, que em 2010 ajudou a recuperar parte dos R$ 169 milhões, que seriam usados na construção do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de São Paulo, desviados dos cofres públicos. Entre os condenador estavam o juiz Nicolau dos Santos Neto e o então senador Luiz Estevão.

"Informo a todos que a Advocacia Geral da União será liderada pelo senhor André Luiz de Almeida Mendonça, advogado com ampla vivência e experiência no setor", escreveu o presidente eleito em sua rede social. É o 11º nome confirmado em sua equipe de governo.

Além de Mendonça, já foram anunciados os ministros: da Casa Civil (Onyx Lorenzoni), da Agricultura (Tereza Cristina), da Saúde (Luiz Henrique Mandetta), da Economia (Paulo Guedes), Justiça e Segurança Pública (Sérgio Moro), Defesa (General Fernando Azevedo e Silva), Relações Exteriores (Ernesto Araújo), Ciência e Tecnologia (Marcos Pontes), Gabinete de Segurança Institucional (General Augusto Heleno) e da Controladoria-Geral da União (Wagner Rosário).