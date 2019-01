Bolsonaro almoça com novo comandante do Exército em encontro da 'Turma de 77' da Aman

BRASÍLIA- O presidente Jair Bolsonaro almoçou neste sábado no Clube do Exército com generais de sua turma e, depois, retornou ao Palácio da Alvorada, residência oficial. Foi o encontro da "Turma de 77", referência dos oficiais graduados em 1977 na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende (RJ).

O presidente é do mesmo ano do novo comandante do Exército, general Edson Leal Pujol, que organizou o encontro. Bolsonaro, o comandante e sua turma almoçaram em uma área reservada no clube, o salão verde. Havia outros oficiais presentes, familiares de Pujol e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência, Augusto Heleno, general da reserva do Exército.

A agenda pública de Bolsonaro, divulgada pela Secretaria Especial de Comunicação Social, não previa nenhum compromisso para o fim de semana. Na sexta, o presidente esteve no clube para a transmissão do comando. O general Eduardo Villas Bôas, que passará a integrar a equipe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, passou o cargo de comandante a Pujol.