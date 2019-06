Bolsonaro agradece a Sánchez por atuação no caso do militar da FAB preso com cocaína

OSAKA - O presidente Jair Bolsonaro agradeceu nesta sexta-feira, 28, ao presidente da Espanha, Pedro Sánchez, pela atuação das autoridades espanholas no caso do segundo-sargento da Aeronáutica detido no aeroporto de Servilha na terça-feira, 25, por transportar drogas na bagagem.

No Twitter, o presidente afirmou ter agradecido a Sánchez durante o primeiro encontro que tiveram no Japão, onde ocorre a reunião de cúpula do G-20. "Aproveitei para agradecê-lo pelo modo como as autoridades espanholas estão lidando com o caso dos entorpecentes apreendidos em avião da FAB", disse Bolsonaro. "Reafirmei minha defesa por punição severa para o tráfico", completou.

Em primeiro encontro com o Presidente da Espanha, Pedro Sánchez, aproveitei para agradecê-lo pelo modo como as autoridades espanholas estão lidando com o caso dos entorpecentes apreendidos em avião da FAB e reafirmei minha defesa por punição severa para o tráfico. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 28 de junho de 2019

O sargento, de 38 anos, foi preso em flagrante e permanece detido no prédio da Guarda Civil, enquanto que os demais passageiros do avião seguiram a viagem para Tóquio. O avião em que estava o militar é usado como reserva da aeronave presidencial e, portanto, a comitiva da qual o sargento fazia parte não estava no mesmo avião que transportou Bolsonaro de Brasília para para o país asiático na noite de terça-feira, 25.