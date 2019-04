Bolsonaro afirma que anúncio do 13º para Bolsa Família será semana que vem

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, 4, durante transmissão ao vivo em rede social, que projeto para o pagamento do 13.º salário para beneficiários do Bolsa Família será anunciado na semana que vem.

O ministro da Cidadania, Osmar Terra, já havia confirmado, no mês passado, a implementação do projeto ainda em 2019. Com custo estimado em R$ 2,5 bilhões aos cofres públicos, Terra não disse de onde viria a verba. O valor médio do benefício pago por família é de R$ 186 reais.

Na transmissão ao vivo de ontem, Bolsonaro disse que os recursos serão provenientes do “combate à fraude”. Medida Provisória assinada pelo presidente em janeiro previa aumento na fiscalização de beneficiários do INSS e o corte de isenções tributárias a pessoas com doenças graves que não passaram por perícia médica.

“É um trabalho muito cansativo, mas está dando resultado”, afirmou Bolsonaro. Ele acrescentou que o benefício “está garantido para o pessoal do Bolsa Família no final do ano”.

A concessão do 13.º vinculada ao Bolsa Família fazia parte das promessas de campanha de Bolsonaro, e foi incluída na lista de medidas prioritárias para a meta de 100 dias de governo. Projetos como a reforma da Previdência, do Ministério da Economia, o pacote anticrime, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e a medida provisória de ensino domiciliar, a cargo do Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos, também compõem as metas prioritárias do governo.

De acordo com Bolsonaro, até a próxima semana a expectativa é que pelo menos 95% das metas para os primeiros 100 dias de governo sejam cumpridas. Os outros 5% estariam parcialmente cumpridos.