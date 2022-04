Bolsonaro a evangélicos sobre Jair Renan: 'Não sei se está certo ou errado'

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, 13, não saber se seu filho Jair Renan “está certo ou errado”. “Tem a vida dele, não sei se está certo ou está errado, peço a Deus que o proteja”, disse o chefe do Executivo em encontro com evangélicos no Palácio da Alvorada. "O moleque tem 24 anos agora, acho que ninguém conhece ele, vive com a mãe, há muito tempo está longe de mim”, afirmou.

O filho “zero quatro” do presidente é investigado por supostamente usar o acesso ao Planalto para obter benefícios pessoais, o que seria tráfico de influência. Ele nega.

Na semana passada, Jair Renan foi ouvido pela Polícia Federal, em Brasília. O advogado Frederick Wassef, que o acompanhou, disse que o filho do presidente não marcou reuniões e não recebeu vantagens de empresários.

A investigação foi aberta depois que o jornal O Globo divulgou que Jair Renan teria recebido um carro elétrico de representantes da Gramazini Granitos e Mármores Thomazini, avaliado em R$ 90 mil. Um mês após a doação, em outubro de 2020, a empresa conseguiu agendar um encontro com o então ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, com participação do filho do presidente.