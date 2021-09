Bolsonaristas tentam invadir Ministério da Saúde e são contidos por seguranças

Manifestantes bolsonaristas tentaram invadir a sede do Ministério da Saúde em Brasília nesta quarta-feira, 8, mas foram contidos por seguranças. A assessoria de imprensa da pasta confirmou a informação ao Estadão/Broadcast e ressaltou que jornalistas presentes no local foram hostilizados. O protesto segue do lado de fora do ministério.

Pró-governo, o grupo que tentou a invasão está em Brasília desde ontem, quando foi às ruas junto ao presidente Jair Bolsonaro com pautas antidemocráticas. Bolsonaro chegou a dizer que não vai mais cumprir decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e pediu ao Judiciário para "enquadrá-lo".

O deputado federal Pompeo de Mattos (PDT-RS) publicou no Twitter um vídeo do momento da tentativa de invasão à sede do Ministério da Saúde.

Manifestantes bolsonaristas tentam invadir o Ministério da Saúde. O Brasil com quase 600 mil mortos, a economia em frangalhos e a horda bolsonarista insiste com seu ímpeto golpista. pic.twitter.com/MZ59Cf5WrG — Pompeo de Mattos (@PompeodeMattos) September 8, 2021

Mais informações em breve