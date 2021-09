Bolsonaristas reproduzem 'álibi' da invasão ao Capitólio por 'infiltrados'

Brasília - Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro falam em manifestações pacíficas no 7 de Setembro e vêm alertando para supostos "esquerdistas infiltrados" que poderiam radicalizar propositalmente para prejudicá-los.

A versão é semelhante à usada por conservadores americanos para tentar, sem sucesso, transferir para a oposição a responsabilidade pela invasão do Capitólio, nos Estados Unidos. O ataque, em janeiro, foi incentivado pelo ex-presidente Donald Trump e por políticos da extrema-direita daquele país.

O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, mencionou o suposto risco em uma publicação na sexta-feira, 3. "Possíveis infiltrados serão repelidos. Vai ser gigante e pacífico", escreveu.

Nas redes, vários perfis de apoio ao presidente Jair Bolsonaro que convocam para as manifestações também reproduzem a preocupação. Nos últimos sete dias, somente no Facebook, foram feitas mais de 290 publicações com a expressão "esquerdistas infiltrados", segundo o Crowdtangle. Elas somam cerca de 24 mil interações, como comentários, curtidas e compartilhamentos.

"Podem ter certeza, a esquerda vai querer tirar a marca das manifestações patriotas, a pacificidade. Não tenham dúvidas, que a esquerda colocará seus agentes infiltrados para causar tumultos na manifestação. Fiquem muito atentos! Nós estamos em guerra!", diz mensagem da página O Patriota. "Se houver desordem, é por conta de esquerdistas infiltrados. Forças no comando", publicou a página Fortes na Direita.

A página Direita Minas Uberaba compartilhou vídeo de um trecho de programa de rádio em que a apresentadora falava sobre a possibilidade de apoiadores de Bolsonaro irem para as ruas armados no 7 de Setembro. O grupo bolsonarista aproveitou para reforçar a tese dos infiltrados.

"A narrativa já está pronta. Essa retardada inventando esse tipo de coisa pode ter deixado escapar o plano da esquerda. Ela está preparando o caminho para que supostos infiltrados da esquerda cometam crimes (Adélio estava infiltrado). Na invasão do Capitólio confirmaram presença de esquerdistas infiltrados também", publicou.

A informação falsa de que militantes de esquerda e antifascistas se organizaram e foram financiados para invadir o Capitólio como se fossem apoiadores de Donald Trump circulou nas redes americanas e no Brasil.

O Terça Livre foi um dos sites brasileiros que publicaram peças falsas sobre o assunto. Os homens apontados como comunistas e militantes de esquerda infiltrados eram conhecidos trumpistas.

Em Brasília, um esquema especial de segurança foi montado pelo Governo do Distrito Federal. Na Praça dos Três Poderes, há receio de invasão, especialmente no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O presidente Jair Bolsonaro compareceu a um evento da conferência de direita CPAC Brasil, na capital federal, neste sábado, e afirmou que "nunca invadimos nem nunca invadiremos nenhum prédio". No discurso, ele reforçou o apelo para que seus apoiadores ganhem as ruas no feriado da Independência.

O presidente pretende usar as manifestações para demonstrar apoio popular e constranger ministros do STF que têm tomado uma série de decisões judiciais que contrariam interesses de Bolsonaro e de aliados dele.