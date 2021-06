BBB da CPI: Witzel chama Flávio de 'mimado', invoca HC e vai embora

Ele podia ter permanecido em silêncio ou nem comparecido, mas longe dos holofotes desde que teve o mandado de governador do Rio cassado, o ex-juiz Wilson Witzel aproveitou a oportunidade que a CPI da Covid lhe deu nesta quarta, 16, e voltou ao noticiário com um roteiro devidamente calculado. Após discursar contra o governo Jair Bolsonaro durante mais de três horas, usou o habeas corpus concedido a ele pelo Supremo Tribuna Federal, levantou e foi embora sem responder às provocações dos senadores governistas, mas não sem chocar o público fiel da comissão.

O Witzel saiu andando. Que maluquice. — Leonardo Rossatto (@nadanovonofront) June 16, 2021

Parabéns aos senadores governistas por convocarem o Witzel pra #CPIdaCovid. Deram um palco absurdo pra esse cidadão atacar o governo Bolsonaro de todas as formas e ainda permitiu ele sair correndo com HC concedido pelo Nunes Marques, ministro indicado pelo Bolsonaro. GENIAL! — MIDCast | Podcast de Política (@podcastmid) June 16, 2021

Mas antes de sair bem que o ex-governador aproveitou para bater boca com o senador Flávio Bolsonaro, o filho do presidente que sempre aparece na comissão quando o depoente do dia pode comprometer o governo do pai. Mas, nesta quarta, o próprio Flávio cuidou de fazer isso ao tirar a máscara para falar.

Flavio Bolsonaro TIROU A MÁSCARA NO MEIO DA CPI DA COVID. — Renata Corrêa (@renatacorrea) June 16, 2021

Eu não acredito que a CPI permitiu que Flávio Bolsonaro baixasse a máscara pra ler. pic.twitter.com/EX1ZCGDT46 — JaIrme's Vaccine Race All-Stars (@jairmearrependi) June 16, 2021

alá o Flavio falando sem mascara e soltando perdigoto na CPI — Mika Lins atriz e diretora (@Mikalins) June 16, 2021

E quem diria que a diva Whitney Houston fosse um dia parar na CPI da Covid. Claro, isso não aconteceu de forma oficial, a cantora não sentou no banco de testemunhas ou de investigadas, mas liderou o ranking de popularidade dos internautas pela manhã. E a culpa foi de Witzel, mas, neste caso, só pela sonoridade de ambos os nomes.