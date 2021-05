BBB da CPI: 'Rede paralela' de informações abastece senadores na CPI da Covid

Uma ‘rede paralela’ de informações tem ajudado a abastecer senadores que compõem a CPI da Covid no Senado na elaboração de perguntas, requerimentos e até mesmo na checagem das declarações prestadas pelos depoentes. A popularidade da comissão instalada para averiguar ações e omissões do governo Jair Bolsonaro ao longo da pandemia fez surgir nas redes sociais perfis que acompanham os trabalhos em tempo real, recuperam falas antigas dos convocados e ‘levantam’ dados úteis para próximas convocações. Algumas dessas páginas são seguidas, compartilhadas e comentadas pelos parlamentares.

O presidente Omar Aziz (PSD-AM) é um dos que mais interagem no Twitter com internautas viciados na CPI, seja para rebater críticas, responder a sugestões ou fazer ironias. Na última sexta, por exemplo, ao ser questionado pelo perfil “JaIrme’s Vaccina Race” sobre que filme assistiria no fim de semana, respondeu: “Um filme de lutas das antigas - Retroceder nunca… render-se jamais.” Ele também já agradeceu ao perfil “Camarote da CPI” pelo “trabalho e ajuda”.

Vai assistir que filme esse fim de semana, senador? — JaIrme's Vaccine Race (@jairmearrependi) May 21, 2021

Um filme de lutas das antigas: “Retroceder nunca... render-se jamais!”. — Omar Aziz (@OmarAzizSenador) May 21, 2021

Juntos, os dois canais já somam mais de 264,7 mil seguidores ou "CPI Lovers", como chamam os internautas que acompanham a cobertura, entre eles o relator da comissão, Renan Calheiros (MDB-AL). O senador, aliás, faz questão de ressaltar durante os depoimentos que é abastecido diariamente com dados coletados das redes sociais. Segundo a assessoria do parlamentar, são cerca de 40 voluntários, entre estudantes, pesquisadores de dados e médicos que fornecem observações relevantes aos trabalhos do colegiado.

Procurados pelo Estadão, os principais perfis preferem manter o anonimato para, segundo eles, evitar perseguição, especialmente da rede bolsonarista. O "Tesoureiros do Jair", por exemplo, foi criado antes mesmo de a CPI ser instalada, mas se organizou melhor após o início das investigações criando um espécie de "filtro" para os dados recebidos. A preocupação é de publicar informação falsa.

Como antídoto pra isso, a opção é sempre por documentos oficiais, como os que comprovaram que o Ministério da Saúde, diferentemente do que afirmou Eduardo Pazuello , lançou de forma oficial - e não hackeada - o aplicativo TrateCov, no qual se receitava cloroquina a moradores de Manaus infectados por covid-19.

Não que faça muita diferença a essa altura, mas... Olha o que eu achei. Os posts do @minsaude sobre o TrateCOV. Eles tinham apagado. Arquivado aqui ó: 1- https://t.co/ruMf4avMjl 2- https://t.co/0jj8XOCsMX pic.twitter.com/ThCbOf53dz — Tesoureiros do Jair (@tesoureiros) May 23, 2021

O grupo, seguido já por 103,8 mil usuários no Twitter - com Omar Aziz -, também tem um "arquivo" de declarações em vídeo, áudio e texto de integrantes do governo Bolsonaro que podem ser úteis de acordo com o assunto a ser tratado pela CPI. Prática seguida desde dezembro de 2018, quando o Estadão revelou que um relatório do Coaf apontava uma movimentação atípica de R$ 1,2 milhão na conta bancária de Fabrício Queiroz , ex-assessor parlamentar do atual senador e filho do presidente, Jair Bolsonaro. É ele o "tesoureiro".

Sugestões de nomes para serem chamados, postagem de documentos e notícias que envolvam de alguma forma o combate à pandemia também são bem-vindos pelos parlamentares, que comentam de volta com satisfação. Vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues (Rede-AC) explica até mesmo detalhes de seu figurino, como um anel citado por um internauta.

“É um anel de tucum, ele surgiu na contemporaneidade com as comunidades eclesiásticas de base. Passei a utilizar desde que ingressei na pastoral da juventude. O significado dele, ensinado por Dom Pedro Casaldáliga, é um matrimônio com a causa dos mais pobres!”, disse.

O petista Humberto Costa (PE) anunciou neste domingo que apresentaria requerimento para convocação de Arthur Weintraub, que seria integrante do chamado “ministério paralelo” revelado na CPI pelo ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. “Estou apresentando requerimento para convocação de Arthur Weintraub. Esse “ministério paralelo” que operava nos porões do governo está vindo à luz, com seus operadores mais evidentes a cada dia.”

Costa fez post em cima de um tuíte do portal de notícias Metrópoles, que publicou um vídeo antigo no qual Weintraub sugere ter levado a Bolsonaro o desejo de ouvir e reunir médicos a favor da droga para tratamento do novo coronavírus. Ele e o colega de partido Rogério Carvalho são bastante abertos a contribuições das redes. E os administradores comemoram publicamente.

O SENADOR TA LENDO MEU DOC TODINHOOOOO — Tesoureiros do Jair (@tesoureiros) May 18, 2021

"DURANTE PALESTRA, PRESIDENTE DA FUNAG RECOMENDA SITES DE ESTUDOS NACIONAIS." AQUI: TUDO FAKE NEWS Ó pic.twitter.com/hpbhQO6tuS — Tesoureiros do Jair (@tesoureiros) May 18, 2021

Contra-ataque

Líder da tropa de choque bolsonarista na CPI, o senador Marcos Rogério (DEM-RO) prefere mais compartilhar do que responder a comentários sobre sua atuação nas redes. Na sexta, retuitou post do pastor Silas Malafaia afirmando que ele havia “detonado a falácia na CPI contra Bolsonaro”.

Com essa o senador Marcos Rogério detona a falácia na CPI contra Bolsonaro . E AGORA RENAN? E AGORA ESQUERDOPATAS? pic.twitter.com/B7heS7Fy9S — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) May 21, 2021

Ao Estadão, Rogério afirmou ser "questionável o uso por parte dos senadores de informações obtidas de perfis anônimos,, financiados sabe-se lá com que recursos, para atacar o governo e a base parlamentar do governo". Para o senador, é uma contradição os mesmos parlamentares que sustentam a narrativa de que o presidente Bolsonaria teria um "assessoramento paralelo" ou um "gabinete das sombras" se utilizem da mesma estratégia.

"Da forma como está, não se sabe exatamente quem, de fora, estará influenciando justamente o relator da CPI, que tem papel tão fundamental. É altamente preocupante essa prática caso esse senadores estejam mesmo se valendo de materiais oriundos de perfis anônimos", completou.

Do lado bolsonarista, perfis nas redes também abordam a comissão, mas com a #CPIdoCirco. A estratégia, neste caso, é desacreditar a investigação e tentar mudar o foco dos debates gerados por ela, priorizando temas relativos a Estados e municípios, como a compra de respiradores com recursos federais. O influencer Leandro Ruschel, com mais de 492 mil seguidores, usa seu perfil para criticar a mídia profissional e rebater senadores de oposição ao governo, como Renan Calheiros.

Renan Calheiros, com mais de uma dezena de inquéritos e processos por corrupção, diz que Bolsonaro fez "molecagem com dinheiro público" ao visitar o Rio. pic.twitter.com/PNCfyn9eWm — Leandro Ruschel (@leandroruschel) May 24, 2021

Entre os seguidores de Ruschel estão o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos0RJ), filhos do presidente, além dos ministros Ricardo Salles (Meio Ambiente) e Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos).

Outro canal que passou a comentar a CPI, pelo lado governista, é o da ex-jogadora de vôlei Ana Paula Henkel, acompanhado por 819 mil pessoas. No segundo dia de depoimento de Pazuello, a atleta "corrigiu" o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), fez piada com o sobrenome de Fabiano Contarato (Rede-ES) - "Primeiro compra pra depois discutir o contrato" - e afirmou que Mara Gabrilli (PSDB-SP), Rogério Carvalho e Simone Tebet (MDB-MS) só usam o espaço como palanque eleitoral.

A Omar Aziz o recado foi ainda mais direto:

Isso mesmo, senador @OmarAzizSenador. Criminalize a comunidade médica, vai dar super certo. Criminalize a homeopatia e o uso off-label de medicamentos para pacientes terminais. Quem sabe um dia, não custa sonhar, o desvio de verbas públicas da saúde tbm se torne crime no Brasil. https://t.co/I5qtM9ylxe — Ana Paula Henkel (@AnaPaulaVolei) May 22, 2021

Após quase um mês de CPI instalada, senadores governistas seguem reclamando que apenas o governo Bolsonaro tem sido investigado e que a amplicação do escopo - para apurar o uso de verba federal por Estados e municípios - tem sido ignorado pela comissão. Aziz tem sido cobrado pelas redes a convocar o secretário do Consórcio do Nordeste, Carlos Eduardo Gabas, que foi ministro da Previdência no governo Dilma Rousseff. A pressão já virou campanha pela #OmarconvoqueGabas.