BBB da CPI: Queiroga entra em campo de novo em dia de Copa América e 'infectorologistas'

Com a experiência de já ter se sentado antes no banco de testemunhas da CPI da Covid , o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, apresentou-se nesta terça, 8, aos senadores que investigam ações e omissões do governo Jair Bolsonaro ao longo da pandemia com uma roupagem mais segura e até mesmo combativa. Rebateu o relator Renan Calheiros (MDB-AL) por diversas vezes e, claro, ganhou as redes.

Queiroga tá meio bravo né?#CPIdaCOVID — Cris (@crisvector) June 8, 2021

Marcelo Queiroga está nervosinho, né? Ter que mentir e defender um governo desses, realmente, deve ser estressante. #Cpidacovid — CPI DOS MEMES (@cpidosmemes) June 8, 2021

Ainda pela manhã, Queiroga, no entanto, chocou parte dos internautas que acompanham a CPI da Covid ao afirmar que não há nenhum infectologista em seu ministério. A declaração foi tão surpreendente que até mesmo os senadores governistas tentaram desmentir Queiroga em tempo real. Marcos Rogério (DEM-RO) e Luiz Carlos Heinze (PP-RS) fizeram esse papel, mas aí já era tarde...

"Nós não temos no @minsaude médicos infectologistas", diz o ministro Queiroga na #CPIdaPandemia. pic.twitter.com/xOQjmJh72h — Cristina Tardáguila (@ctardaguila) June 8, 2021

Seria um delírio comunista querer um infectologista no ministério da saúde no meio de uma pandemia? Julianaaaaa me ajuda — China Ina (@chinaina) June 8, 2021

Sensacional. Queiroga: não tem infectologista no Ministério da Saúde. Heinze e Marcos Rogério: tem sim, tem 7 #cpidacovid pic.twitter.com/X3db4OwItg — Vera Magalhães VACINA JÁ (@veramagalhaes) June 8, 2021

Mas teve gente que se incomodou foi com a 'pronúncia' da palavra infectologista, que acabou virando "infectorologista", nas palavras de Renan. Ou mesmo com a maneira do presidente Omar Aziz (PSD-AM) citar o ex-assessor da Presidência Arthur Weintraub ou a famosa ivermectina, aquela do kit covid.

Infectorologista Ivermecticina Uaitaubi Viva o analfabetismo parlamentar!!!! — Paula Marisa (@profpaulamarisa) June 8, 2021

Renan Calheiros: - Por que não tem infectorologista no ministério da saúde? Ministro Marcelo Queiroga: - Porque isso não existe! — O Gato (@OGatoBH) June 8, 2021

Alguém sabe me dizer o que é um Infectorologista? pic.twitter.com/qc7QXfRG4N — kezia bruce (@BruceKezia) June 8, 2021

Mas nesta terça, as questões gramaticais, de pronúncias ou mesmo médicas foram deixadas de lado em muitas oportunidades para se falar de futebol. Afinal, o que pode ser mais importante que a Copa América?

Pronto, agora é a CPI da copa América. Aproveitem e parem campeonato Brasileiro e libertadores! — TeAtualizei ❤️ (@taoquei1) June 8, 2021

E até o Zé Gotinha foi escalado

⚽O protocolo sanitário para a realização da Copa América, elaborado pela Conmebol, está aprovado pelo @minsaude. É o que anunciou hoje o ministro Marcelo Queiroga em entrevista. Os jogos terão ambiente controlado e monitorado pelas autoridades sanitárias, garantiu. pic.twitter.com/eHc6atprL3 — Ministério da Saúde (@minsaude) June 8, 202