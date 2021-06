BBB da CPI: Pasternak lacra com 'ema', 'frango' e 'chá da vovó'

A expectativa era grande, e ela não decepcionou. A microbiologista Natália Pasternak foi uma das convidadas da CPI da Covid desta sexta-feira, 11, para elucidar dúvidas dos senadores sobre alguns termos que não saem da boca do povo desde que a pandemia de covid-19 começou: cloroquina, vacina, máscara e futebol! Quer dizer, futebol entrou de penetra na lista desde que a Copa América mudou-se para o Brasil e, a partir de agora, desde que a cientista mais pop do País mostrou um novo olhar sobre o papel do goleiro nas quatro linhas.

A analogia que Natalia Pasternak fez, relacionando o efeito das vacinas com o trabalho de um bom goleiro explica muito bem a confusão e desinformação que Bolsonaro bombardeia na população. GOL DA CIÊNCIA! ⚽️#CPIdaCovid pic.twitter.com/3j0WtKVlKw — Dani Monteiro (@danimontpsol) June 11, 2021

Natalia Pasternak didatica associando futebol com a eficácia da vacina rsrssr "uma boa vacina é como um bom goleiro, ela pode ser muito boa, mas não é infalível. Precisamos de um bom goleiro (vacina) e de uma boa defesa do time (uso de máscara, isolamento, distanciamento etc)" — Prosa Nordestina Podcast (@prosanordestina) June 11, 2021

E não parou por aí, claro. Quando reafirmou sua posição contra o chamado "tratamento precoce" - defendido pelos governistas como forma de combater o novo oronavírus -, Pasternak usou da didática e abusou da ironia para não deixar qualquer dúvida sobre o que pensa a respeito da defesa do uso de drogas como a cloroquina .

"Não funciona em camundongos, não funciona em macacos, não funciona em humanos. Só não testamos em emas porque elas fugiram!" Natalia Pasternak — Flávio VM Costa (@flaviovmcosta) June 11, 2021

Para quem não entendeu a piada, uma lembrança:

"Não testamos em emas... porque as emas fugiram!" pic.twitter.com/FkwOgcBbYI — HOJOSSAURUS (@SandroHojo) June 11, 2021

E também como o esperado, o clímax da particiação de Natália Pasternak se deu quando a cientista se deparou com as perguntas e comentários do senador Luís Carlos Heinze (PP-RS). Famoso pela defesa que faz do uso de cloroquina, ivermectina, ozônio e demais drogas que compõem o "kit covid" do governo, o parlamentar insistiu que os medicamentos foram essenciais na cura de mais de 15 milhões de brasileiros infectados pelo coronavírus. E teve sua resposta.

Perdi essa ao vivo https://t.co/26frM1hN2I — Fiftinah (@TinahLopes) June 11, 2021

Ahahaha a Natalia Pasternak comparando os curados com cloroquina e ivermectina do Senador Heinze com simpatias, chás e 3 pulinhos Vivi pra ver isso — Kriska Pimentinha (@KriskaSilvano) June 11, 2021

Senador Luis Carlos Heinze enquanto a Natália Pasternak fala. #CPIdaCovid pic.twitter.com/0FI1t3Z4B7 — Borella (@WBorella) June 11, 2021

Mas, diante da polarização das redes, as reações não foram unânimes. Até o senador Jorginho Mello (PL-SC) resolveu se manifestar nesta sexta. Desta vez, para criticar a "civilidade" das perguntas.