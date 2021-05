BBB da CPI: Em dia de Coronavac, redes bombaram cloroquina para ‘ema’ e covid de Stênio Garcia

Depois de um dia de abstinência - não houve depoimentos nesta quarta, 26 -, a CPI da Covid voltou a abastecer as redes com memes e recordações antigas que a internet não perdoa, com a já histórica imagem do presidente Jair Bolsonaro oferecendo cloroquina para uma das emas que frequentam os jardins do Palácio da Alvorada.

O autor da “lembrança” foi o senador Humberto Costa (PT-PE), que, além de expor mais uma vez a tentativa mal sucedida de o presidente medicar o animal - ela correu -, ainda elogiou o governador paulista, João Doria (PSDB), por “bater na mesa” em um vídeo veiculado na sessão em busca de vacina contra a covid-19.

Enquanto um batia na mesa querendo vacina, Bolsonaro dava cloroquina para ema. pic.twitter.com/G7MYO11egK — Humberto Costa (@senadorhumberto) May 27, 2021

O tema vacina, claro, dominou os posts desta quinta, 27, já que o convocado da vez foi o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, o responsável pela Coronavac. E teve de tudo: de vacina chinesa a uso de fetos em sua produção (fake news desmentida ainda em janeiro) e lista de “produtos mais eficazes” contra o coronavírus, como “pinga com alho”.

Ranking de eficácia coloca Coronavac abaixo de “gemada de ovo caipira”, “pinga com alho” e até “churrasco grego com suco”

Piadas sobre a eficácia da Coronavac tomaram conta das redes bolsonaristas depois que senadores da chamada “tropa de choque governista” citaram a eficácia geral do imunizante, que é de 50,38%

O retorno de Joice Hasselmann

Ela voltou, mas está do outro lado da rede agora. E já de olho em 2022. Não, não está fazendo campanha, mas cobrando o seu ex-aliado, o presidente Jair Bolsonaro, sobre aquisição de vacinas para o ano que vem..

@jairbolsonaro ESCOLHEU não comprar vacina. Em 2030,Ignorou ofertas Pfizer e Butantan. Não procurou a Moderna ou Sinovac. Olhou p/ a Jansen em 2021, após muitas cobranças. 2022: Países já fizeram encomendas e começam a receber o reforço(3a dose)da Pfizer em set/2021. — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) May 27, 2021

Ex-presidente José Sarney e ator Stênio Garcia são citados por senador governista para desacreditar vacina. O Estadão Verifica já sabe disso faz tempo…

https://t.co/h1lj0vlalF O Estadão já desmentiu mais uma do Zapstão. — Walter (@WalterAPNeto) May 27, 2021

E, claro, a fake news virou meme

Stênio Garcia avisa: "Vou passar por cima do Girão com uma carga pesada.!" pic.twitter.com/aiC0EnHwkZ — JFLima (@jorge_flima) May 27, 2021

Meteram o Stênio García no desespero pic.twitter.com/XcLGLQGxv6 — Diego (@gde_diego) May 27, 2021

Silas Malafaia quer convite para a CPI

Pq a bíblia diz que são 7 pragas e já tá lotado lá. pic.twitter.com/vaBuuAgNZM — Girl from Santa Terezinha (@vem_comigo) May 27, 2021

Fake antiga sobre vacina ser feita com fetos abortados provocou revolta na web

Ainda em janeiro o Instituto Butantan publicou uma nota desmentindo que a Coronavac fosse produzida a partir de células retiradas de fetos abortados. Mas o senador Marcos do Val (Podemos-ES) caiu nela.. e teve reação.

Os governistas falando de fetos abortados, piroca na fio Cruz.... o q tá faltando pra passar mais vergonha? — Marcelo D2 (@Marcelodedois) May 27, 2021

Sabe o que é o mais triste da história de que a CoronaVac teria células de fetos abortados, levantada pelo senador Girão trouxe à CPI? É que essa história corre entre os negacionistas e muitos acreditam mesmo. A pergunta pode parecer e é surreal, mas foi feita com propósito. — Mariana Varella (@marivarella) May 27, 2021

A fala estúpida do Senador Eduardo Girão sobre a vacina ter "células de fetos abortados" não é nova. Olavo de Caravalho fez a mesma coisa, falando q a Pepsi usava células de fetos abortados para fazer adoçante. Não é burrice, é método. Teorias da conspiração movem essa gente. — Felipe Neto (@felipeneto) May 27, 2021