BBB da CPI: ‘De capitã a general’, cloroquina, Che Guevara e pênis inflável

Virou mesmo novela. O depoimento de Mayra Pinheiro, secretária do Ministério da Saúde conhecida como “capitã cloroquina”, movimentou a internet antes mesmo de a médica que defende o chamado tratamento precoce começar a falar nesta terça, 25, à CPI da Covid.

Nas bolhas pró e contra o governo Jair Bolsonaro, vídeos e áudios de Mayra em ação tomaram as redes, já antecipando o tema do dia: kit covid e, claro, cloroquina. E teve ainda pergunta sobre o seu apelido. “A senhora se incomoda com ele?”, questionou a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA). Ela logo respondeu: “Apenas não acho o termo adequado porque não tenho carreira militar”.

Leia Também Monitor da CPI da Covid: entenda as investigações

‘De capitã a general’

Mas suas qualidades para servir às Forças Armadas, diante de sua postura na CPI, logo foram exaltadas pelos canais bolsonaristas. E até mesmo por um perfil que apoia a candidatura do general Eduardo Pazuello ao governo do Rio.

Mayra Pinheiro entrou"capitã" na CPI, vai sair"general". — Blog da Direita (@blogdadireita) May 25, 2021

Dra. Mayra Pinheiro não arredou o pé nem um milímetro na defesa do tratamento precoce. Parabéns pela garra doutora! — Pazuello Governador - RJ (@PazuelloGovRJ) May 25, 2021

Marcos Rogério defende cloroquina, vira o 'Rolando Lero' da CPI e governistas aprovam

Em dia de apelidos na CPI, o senador Marcos Rogério (DEM-RO) foi chamado de 'Rolando Lero', em referência ao personagem da "Escolinha do Professor Raimundo", de Chico Anysio, pelo presidente Omar Aziz (PSD-AM). O motivo seria a demora de sua intervenção.

Não precisa nem saber quem foi Rolando Lero pra saber que ele está falando do Marcos Rogério pic.twitter.com/4B2di2ENz1 — Guil Herm (@_solractg) May 25, 2021

Mas foi aplaudido pela rede bolsonarista ao defender o medicamento e "lacrou" ao citar o filho do relator, o governador Renan Filho (MDB-AL), que, segundo ele, ainda indica a droga no sistema estadual de saúde.

Senador @MarcosRogerio nunca decepciona!!!! Alagoas usando até hoje o tal tratamento q o Renan tanto condena. — Paula Marisa (@profpaulamarisa) May 25, 2021

Zambelli, a penetra

Famosa pela lealdade ao presidente Jair Bolsonaro, a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) cruzou os corredores que separam a Câmara do Senado e se colocou, como penetra, na CPI da Covid. De lá, fez posts ao vivo reclamando da postura de Omar Aziz, mas não escapou de virar meme.

Parabéns a @dramayraoficial por todos os esclarecimentos e por não se prostrar diante das grosserias e desrespeito de alguns. pic.twitter.com/agbE7w1J4H — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) May 25, 2021

Coisas que estão fora do lugar e não sabemos como elas foram parar ali #CPIdaCovid pic.twitter.com/gABPUqMxno — Agenda do Jair (@AgendaDoJair) May 25, 2021

Tapete de Che Guevara, pênis na porta e salas com figurinhas de 'Lula livre'

Era para o ser o "dia de gala da cloroquina", mas a própria Mayra fez outro assunto virar trending topics no Twitter. Uma declaração dada por ela sobre a Fiocruz bombou nas redes após o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) colocar para os colegas e a própria médica ouvirem. Depois de ouvir "pênis", Omar se confundiu: "Tênis, né?" E ela respondeu: "Não, falei pênis mesmo. Tinha um pênis na porta da Fiocruz."

Omar Aziz falhando ao passar pênis. Digo, pano pic.twitter.com/aIllWGgtSv — Galãs Feios (@galas_oficial) May 25, 2021

Mas, nas redes, a explicação foi a de que o"pênis" seria só o símbolo da Fiocruz no logo comemorativo de seus 120 anos.