BBB da CPI: Briga, broche de faca, atriz Mia Khalifa e maconha animam web

O clima esquentou e a audiência subiu antes mesmo de o depoente do dia, o coronel Élcio Franco, começar a defender as ações do governo Jair Bolsonaro , foco da CPI da Covid . Ainda durante o processo de aprovação de requerimentos, os senadores Otto Alencar (PSD-AM) e Marcos Rogério (DEM-RO) se colocaram em lados opostos em um bate-boca que quase chegou às vias de fato.

A batalha ainda ganhou o apoio do governista Luis Carlos Heinze (PP-RS), que, claro, se colocou ao lado de Rogério e engrossou o coro das ofensas assistidas ao vivo pelos milhares de internautas que não perdem um só capítulo da CPI. No cardápio, os xingamentos foram de “covarde” a “moleque”, passando por desonestos. Nas redes, o único lamento, no entanto, foi pelo áudio cortado, praxe já nesta comissão.

Acho um ABSURDO quando tem treta na CPI e o microfone é desligado, uma falta de respeito com quem ama treta como eu — FOCO NA CPI ✠ (@natanymattos) June 9, 2021

Nesta quarta, porém, a briga dos senadores teve de disputar espaço na web com um detalhe do figurino do coronel Élcio Franco, ex-secretário do Ministério da Saúde. Ao lado do símbolo do Sistema Único de Saúde (SUS), o ex-número 2 da pasta levava consigo um broche dos tempos do Exército que não combinou com o tema da CPI: saúde.

Élcio Franco mandando o recado subliminar na CPI pic.twitter.com/3DrPkKHzws — Sérgio Hoff #VacinaJá (@HoffSergio) June 9, 2021

Acheeeei o broche do Élcio e descobri que é coisa de Forças Especiais, bleh pic.twitter.com/cgjtFqMLms — Cassie J, internauta de CPI (@TheHighMushy) June 9, 2021

Tenho um broche de pamonha que nunca achei oportunidade de usar. A CPI é o lugar... — Beep Boop (@BeepBoop6518242) June 9, 2021

Mas nem o broche nem o bate-boca rendeu mais comentários que o termo usado pelo ex-secretário para definir a fase 3 dos estudos clínicos de vacinas. Segundo Élcio, essa "fase" é arriscada, pois pode virar um "cemitério de vacinas". A fala se deu às vésperas de o Brasl enterrar 500 mil pessoas por covid-19.

Enquanto isso na CPI: “Temos que evitar um cemitério de vacinas” Cemitério de pessoas não tem problema não, né?! — Verônica A. Zorgetto-Pinheiro, MSc (@veronicaazp) June 9, 2021

Depois do cemiterio, veio a maconha e, de novo, uma citação à ex-atriz pornô Mia Khalifa. Em um debate rápido e de difícil compreensão, os senadores governistas passaram a acusar o Consórcio do Nordeste de comprar respiradores de uma empresa de maconha. Aí, já viu, as redes adoraram, mesmo sem entender quase nada.

Meteram MACONHA na CPI hoje? pic.twitter.com/AL3hjzsVUM — Pôtiopô (@PolettoStefani) June 9, 2021

"Se vossa excelência sabe quem vende maconha no Brasil, eu também quero saber" O que que tá acontecendo na CPI KKKKKK pic.twitter.com/6odBenO5qe — Boia (@guicldn) June 9, 2021

E, por fim, como já virou costume na CPI, a ex-atriz pornô americana Mia Khalifa foi novamente citada. Mas, desta vez, não em função das falas do senador Heinze, que insiste em dizer que uma "atriz de filme adulto" era diretora da empresa que fez testes com a cloroquina e não recomendou o remédio para tratar covid-19. Nesta quarta, ela virou meme por decisão própria.