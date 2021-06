BBB da CPI: Áudio vazado, Terra plana e micro-ondas para 'matar o vírus'

Para quem acompanha a CPI da Covid , o capítulo desta quarta-feira, 2, fugiu de um enredo repetido quase que diariamente ao longo dos últimos 15 meses. A médica Luana Araújo combateu o negacionismo por mais de cinco horas da forma mais didática possível, com direito a exemplos dignos de uma sala de aula e frases de efeito que caíram nas graças da internet.

Logo na primeira meia hora, a infectologista dispensada do Ministério da Saúde após apenas dez dias de trabalho reforçou uma declaração sua do ano passado ao reafirmar que o Brasil está na "vanguarda da estupidez mundial". E o motivo? O insistente debate sobre o tratamenro precoce e o uso de medicamentos como cloroquina e invermectina. O posicionamento contrário da médica a essa tese - que, segundo Luna, "não tem cabimento" ou "qualquer lógica" - levantou torcidas nas redes.

' eu mato o vírus colocando no microondas, mas não mandaria meus pacientes irem pro forno 2x por dia' Analogia devastadora.#CPIdaCovid — Alcysio Canette (@alcysio) June 2, 2021

Quero ver o tamanho do buraco que a "especialista", doutora Luana Araújo, quando sair da CPI e ver as novidades sobre a hidrocloroquina divulgadas pela Fox News... — O Gato (@OGatoBH) June 2, 2021

Chega a ser cômico o comportamento dos ilibados da CPI: da Dra Nise exigiram mil estudos e até xingaram a médica. Da infectologista Luana Araujo, que não citou UM estudo sequer sobre hidroxicloroquina, bastou confiar em suas palavras. Essa CPI é a maior vergonha dos últimos anos! — Bernardo P Küster LIVRE (@bernardokuster2) June 2, 2021

"Ciência não tem lado. Ciência ou é mal feita ou é bem feita" Finalmente um dia gerando menos radicais livres de nervoso nessa CPI — Laura Marise (@lauramarise) June 2, 2021

Depois do micro-ondas, teve ainda 'Terra plana' na CPI:

"Logo a gente vai estar discutindo de que borda da terra plana a gente vai pular" É assim q me sinto morando no Brasil — Mizanzika mascarada (@mizanzika) June 2, 2021

Pensando aqui de qual borda da terra plana devo pular... — André Rochadel VACINA JÁ (@andre_rochadel) June 2, 2021

E também áudio vazado do presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM). Sem perceber que falava com o microfone ligado, Aziz reclamou da postura do colega governista Marcos do Val (Podemos-ES) e atacou: "Depois de tudo que ela (a médica Luana Araújo) disse, vem esse cara falar merda". O parlamentar não ouviu, mas minitos depois o trecho era comparilhado nos perfis que acompanham a CPI. O Estadão mostra o momento:

Mas a sessão desta quarta teve momentos mais leves, dentro e fora da sala que comporta a CPI. Acompanhada do pai, o médico ortopedista e advogado José Carlos Araújo, Luana recebeu carinho e apoio durante a sessão. E ainda ouviu elogios dos senadores sobre o suporte familiar dado a ela.

Quem também recebeu apoio, mas fora da CPI, foi a médica Nise Yamagachi. Ouvida nesta terça pelos senadores, a oncologista foi questionada sobre seus conhecimentos a respeito do novo coronavírus e uma pergunta feita por Otto Alencar (PSD-BA) - sobre a distinção entre vírus e protozoário - fez até o presidente Jair Bolsonaro considerar a comissão um "tribunal de exceção". Justo ele.

- Minha solidariedade à Dra Nise, médica e cientista com extenso currículo, que participou de um verdadeiro tribunal de exceção. É inadmissível que profissionais de saúde sejam tratados de forma tão covarde! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 2, 2021 O deputado bolsonarista Marco Feliciano (Republicanos-SP) foi na mesma linha e até lançou uma nova hastag para a CPI: — Marco Feliciano (@marcofeliciano) June 1, 2021 A "doutora cloroquina", como Nise também é chamada, ainda ganhou um fã-clube nas redes e com direito a muito humor e ironia. Dra. Luana defende o diagnóstico precoce do paciente nos primeiros sintomas de covid, porém sem nenhuma intervenção farmacológica. Traduzindo: Toma água e + a frente entuba! É isso que estão chamando de ciência? — Dra. Nise Yamaguchi Fã-Clube (@MarchaDaFamili1) June 2, 2021

Na frase : "Toma uma dipirona, vai pra casa, e volta qdo estiver passando mal e com dificuldades para respirar" Quem é o sujeito ? — Dra. Nise Yamaguchi Fã-Clube (@MarchaDaFamili1) August 29, 2020

De acordo com análise da Bites Consultoria, os governistas passaram o dia investindo na narrativa de que a médica defensora da hidroxicloroquina foi vítima da grosseria de senadores, em especial de Otto Alencar e Omar Aziz. E se saíram bem. O presidente da CPI virou alvo da rede bolsonarista, com #OmarVistaGrossa (5,5 mil tweets) e #OmarAzizVagabundo (21,6 mil tweets). Também se destacaram as hashtags em defesa da médica, como #SomosTodosDraNise (48,6 mil) e #somosTodosNiseYamaguchi (10,8 mil).